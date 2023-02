Kyselica predloží zmeny v polícii nanovo, znížila by sa len veková hranica

Právnu úpravu chce opätovne predložiť na ďalšiu riadnu schôdzu, obsahovať však má len na zníženie veku na vstup do polície na 18 rokov. Vypadnúť by mali zmeny v odmeňovaní. Pôvodne zamýšľané zmeny príplatkov kritizovali Juraj Krúpa (SaS) aj Marián Saloň (Smer-SD). Zmena mala podľa Saloňa prísť spolu s organizačnou úpravou v polícii. Ocenil, že Kyselica navrhol vrátiť novelu na dopracovanie.

Kyselica v súvislosti s pôvodne zamýšľanou zmenou príplatkov a odmeňovania pripomenul, že komplexne mala oblasť riešiť novela pripravovaná rezortom vnútra. Tá zatiaľ nebola na vláde a mala by vysoký negatívny vplyv na štátny rozpočet. Čo sa týka poslaneckej novely, pokiaľ sa však nevyrieši nerovnomernosť v odmeňovaní a malo by to mať efekt napríklad na výsluhové dôchodky policajtov, Kyselica do zmien ísť nechce. Dohodnutá je podľa jeho slov aktuálne zmena vekovej hranice na 18 rokov. Poukázal na poddimenzovanie polície aj Zboru väzenskej a justičnej stráže. Zmena by mohla podľa neho prispieť k riešeniu. „Uvidíme, ako sa to ujme. Viacerí hovoria, je to aj z praxe odskúšané, že pokiaľ sa mladý dá do hliadky so starším, tak to funguje, získa návyky a pôjde to,“ skonštatoval Kyselica.

Saloň skonštatoval, že pôvodný zámer novely mal vyplývať z vládneho programu, ktorý hovorí o zabezpečení uplatňovania motivačných nástrojov v systéme odmeňovania v polícii a zvyšovať atraktivitu a prestíž povolania. Predložený návrh však podľa Saloňa neplní tento účel. Kritizoval ambíciu zvýšiť príplatok za riadenie na hornú hranicu 200 percent. Pýta sa, ako by to zvýšilo atraktivitu povolania, keď do riadiacej pozície môže ísť policajt až po rokoch služby. Namietal tiež, že o maximálnom zvýšení by mal rozhodovať minister vnútra.

Juraj Krúpa (SaS) poznamenal, že Kyselicovi návrh zrejme podstrčili z Ministerstva vnútra (MV) SR. „Keby to bol jeho vlastný návrh, nepovie, že s tým nesúhlasí,“ skonštatoval. Považuje to za dôkaz, že šéf rezortu Roman Mikulec (OĽANO) je neschopný. Pripomenul, že minister začal s prípravou reformy polície a hovoril o veľkých plánoch. „Ubehli tri roky a nie je nič,“ podotkol. Obdobne ako Saloň kritizoval aj navrhované zvýšenie príspevkov za riadenie.

Kyselica reagoval, že jeho novela mala iba zvýšiť hornú hranicu príspevkov za riadenie v tabuľkách, ale až minister by v závere rozhodoval. Problém v praxi vidí v tom, že policajti si dokážu viac zarobiť vo výkone služby než v niektorých nižších riadiacich pozíciách. Aj preto teda o tieto pozície nemusí byť záujem.