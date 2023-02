Horecký: Spustili sme verejnú konzultáciu vzdelávacích štandardov

Sú súčasťou kurikulárnej reformy Plánu obnovy a odolnosti SR, ktorá sa zameriava na naplnenie potrieb vzdelávania pre 21. storočie. Informoval o tom odbor komunikácie a marketingu rezortu školstva.

Do konzultácie štandardov sa môžu zapojiť učitelia, odborníci na oblasť vzdelávania, rodičia a ďalší záujemcovia zo širokej verejnosti. Verejná konzultácia je realizovaná elektronicky do pondelka 20. februára. Cieľom vzdelávania pre 21. storočie je budovať v prvom rade nový étos školy, klásť dôraz nie iba na odovzdávanie a memorovanie informácií, ale aj na rozvoj myslenia a hodnotového sveta žiakov.

„Zverejnené vzdelávacie štandardy sú prílohou štátneho vzdelávacieho programu, ktorý predstavuje konkrétne ciele výchovy a vzdelávania, profil absolventa či rámcové učebné plány. Samotné výkonové a obsahové štandardy presnejšie definujú, čo majú žiaci vedieť na konci jednotlivých vzdelávacích cyklov, teda tretieho, piateho a deviateho ročníka základnej školy,“ uviedli z ministerstva školstva. Rozdelenie základného vzdelávania v základnej škole na prvý a druhý stupeň ostáva nezmenené.

Od požiadaviek, ktoré budú definované v štandardoch, sa bude odvíjať obsah nových učebníc, celonárodného testovania a predovšetkým školských vzdelávacích programov, podľa ktorých sa budú žiaci v školách učiť. Oproti doteraz platným vzdelávacím štandardom sa ešte väčší dôraz kladie na opis toho, čo žiak dokáže. Na dosiahnutie dobrých výsledkov už nebude stačiť, aby dieťa vedelo z učiva odpovedať. Dôležité bude, aby sa dokázalo k vedomostiam prepracovať a aby ich vedelo použiť.

„Rýchlo sa meniaca spoločnosť i prírodné podmienky a technologický pokrok, ktorý koncom minulého roka priniesol umelú inteligenciu schopnú napísať maturitný sloh zo slovenčiny na dvojku – to je realita, ktorá nás núti pozerať sa inak na ciele vzdelávania a na úlohu učiteľov i žiakov. Škola má žiakov pripraviť na zodpovedné konanie zoči-voči novým situáciám. Toto konanie má byť výsledkom analytického, tvorivého a kritického premýšľania, ktoré sa opiera o hodnoverné informácie, nadobudnuté vedomosti a zvnútornené hodnoty. To je neporovnateľne náročnejšia úloha, ako len získať predpísané vedomosti,“ vysvetlil Horecký. Nový štátny vzdelávací program, ktorého prílohou sú aj aktuálne konzultované štandardy, bude schválený ministerstvom školstva na konci marca. Od septembra bude prvých 30 základných škôl vzdelávať svojich prvákov podľa nového kurikula. V nasledujúcich týždňoch zverejní NIVaM výzvu pre základné školy, ktoré budú mať záujem zapojiť sa do postupného zavádzania nového štátneho vzdelávacieho programu.

Pri zavádzaní zmien budú pedagogickým zamestnancom a školám poskytovať podporu krajské pracoviská NIVaM a tiež mentori v Regionálnych centrách podpory učiteľov. Rezort plánuje otvoriť postupne 40 regionálnych centier. Aktuálne už funguje prvých 16.