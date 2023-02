Od útoku nožom sa mi píše veľmi ťažko, priznal britský spisovateľ

Pavel: Západ by Ukrajinu nemal tlačiť do žiadnych územných ústupkov

DNES - 8:17 Zahraničné

Západné štáty by nemali Ukrajinu tlačiť do akýchkoľvek územných ústupkov, ktorými by Rusko podmieňovalo mierové rokovania. V rozhovore to povedal novozvolený český prezident Petr Pavel.