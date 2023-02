Šefčovič: Eurokomisia uprednostňuje moderné technológie pred výstavbou plotov

Po fyzických bariérach volajú niektoré členské štáty. Vyplynulo to z vyjadrenia podpredsedu EK Maroša Šefčoviča pre TASR po pondelkovom zasadnutí Rady EÚ pre všeobecné záležitosti v Bruseli.

Rada ministrov pripravovala agendu pre mimoriadny summit EÚ (9. a 10. februára), na ktorom sa premiéri a prezidenti členských krajín budú venovať aj otázke migrácie.

Šefčovič, ktorý na tomto formáte rokovaní pravidelne zastupuje eurokomisiu, uviedol, že vie o žiadostiach niektorých krajín eurobloku aj o iniciatívach časti poslancov Európskeho parlamentu, aby exekutíva EÚ prehodnotila svoj doterajší postoj voči výstavbe ochranných plotov zo spoločného európskeho rozpočtu.

Žiada to napríklad Rakúsko, ktoré má podporu Holandska, a iniciatívu v tomto smere vyvíja aj predseda Európskej ľudovej strany (EPP) Manfred Weber. V pondelok o to v Bruseli žiadal aj grécky minister pre európske záležitosti Miltiadis Varvitsiotis so zdôvodnením, že fyzické bariéry dokážu obmedziť prechody hraníc.

Pondelňajšie zasadnutie Rady EÚ pre všeobecné záležitosti sa otázke plotov na vonkajších hraniciach Únie priamo nevenovalo, Šefčovič však upozornil, že Európska komisia musí prísne rešpektovať ustanovenia, ktoré jasne stanovujú, na čo môže míňať spoločné európske zdroje.

„Musím povedať, že je tam obrovská možnosť financovania rôznych projektov, ktoré sa týkajú ochrany vonkajšej hranice – či už ide o kontrolné mechanizmy, rôzne spôsoby moderného dohľadu nad hranicami alebo o výcvik personálu a zlepšenie vybavenia Frontexu,“ vysvetlil Šefčovič.

Eurokomisárka pre vnútorné záležitosti Ylva Johanssonová minulý týždeň uviedla, že EK aj napriek tlaku viacerých krajín odmieta myšlienku platiť za výstavbu plotov alebo múrov proti neželanej migrácii na vonkajšej hranici EÚ. Stavanie múrov v Európskej únii podľa jej slov nie je dobrým riešením.

Šefčovič sa zastal svojej kolegyne z kolégia komisárov a zdôraznil, že cieľom EK je európsky rozpočet využiť tak, aby priniesol čo najväčšiu pridanú hodnotu.

„Skutočne si myslíme, že zabezpečovaním hraníc modernými technológiami a prípravou profesionálneho personálu a investovaním do často mimoriadne drahých zariadení, aby tá vonkajšia hranica bola skutočne chránená, si plníme svoj mandát. Súhlasím s Johanssonovou, že by sme sa mali pozerať na to, ako investovať do tých technológií a oblastí, ktoré prinášajú najväčšiu pridanú hodnotu,“ odkázal slovenský eurokomisár.