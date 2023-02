Prezidentka: Som rada, že Slovensko vyšle do Turecka hasičov a záchranárov

„Myslím na všetkých ľudí, ktorých postihlo ničivé zemetrasenie v Turecku a Sýrii,“ poznamenala Čaputová.

Dočasne poverený predseda vlády Eduard Heger (OĽANO) v pondelok popoludní informoval, že Slovensko sa zapojí do pomoci Turecku po ničivom zemetrasení. Do krajiny pocestujú slovenskí hasiči a horskí záchranári so psami.

Zemetrasenie s magnitúdou 7,8 zasiahlo v noci na pondelok oblasť na juhovýchode Turecka blízko hraníc so Sýriou. Epicentrum sa nachádzalo severne od tureckého mesta Gaziantep. Celkový počet obetí v Turecku a Sýrii zatiaľ stúpol na 1200 a zranenia utrpeli ďalšie tisícky osôb.