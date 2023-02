Máte problém so spánkom? Tento zvuk vás upokojí a rýchlejšie zaspíte

Určite ste už počuli o bielom šume a možno aj o hnedom šume, ktorý má nižšiu frekvenciu, v spojitosti so zlepšením spánku. Teraz sa však na scéne objavil nový typ šumu a to tzv. zelený šum.

Čo to je zelený šum?

Zelený šum je variáciou bieleho šumu v strede spektra, vysvetlil pre Glamour Martin Seeley, odborník na spánok. Nachádza sa v strede frekvenčného spektra a má obmedzený frekvenčný rozsah, ktorý je okolo 500 Hz.

Ako už jeho názov napovedá, tak niektoré z týchto zvukov by sme mohli nájsť v prírode. Môže tým byť zvuk vody na pláži alebo stekajúce vodopády – čokoľvek, čo je v súlade s prírodou a podporuje relaxáciu. Ak v každodennom živote bojujete so stresom, tento typ hluku vám môže pomôcť obnoviť pocit pokoja. Frekvencia zeleného šumu nie je príliš vysoká a je dobrý pre tých, ktorí majú radi pri zaspávaní hluk v pozadí, píše portál Metro.

Ako zelený šum pomáha?

Zelený šum funguje na podobnom princípe ako akýkoľvek iný hluk v pozadí, teda jeho úlohou je rozptýliť vaše myšlienky, pocity, vnemy a zmyslové zážitky vytváraním tzv. zvukovej masky, vysvetľuje pre Glamour klinická psychologička Dr Maja Schaedel.

Mať pri zaspávaní v pozadí zelený šum je príjemnejšie ako sa venovať inému hluku či veľmi hlasným myšlienkam. Zelený šum je vynikajúci nástroj, ktorý pomáha ľuďom spať, pretože znie skutočne podobne ako zvuky prírody.

Podľa expertky na spánok Sarah Patel, zakladateľky spoločnosti Teach To Sleep, sa zelený šum ukázal ako sľubný pri zlepšovaní spánku pre starších dospelých a zlepšovaní kognitívneho výkonu.

Bolo tiež preukázané, že znižuje hladiny kortizolu v tele. Zelený šum tak pomáha eliminovať stres a ľahšie sa uvoľniť pred spaním.

Zelený šum taktiež zablokuje iné zvuky, ktoré vás môžu v noci prebúdzať, ako napríklad chrápanie alebo hluk z vonkajšieho prostredia či cestnej premávky. Martin Seeley odporúča vyskúšať zelený šum aj tým, ktorých trápi zvonenie v ušiach. Hoci ho nedokáže vyliečiť, môže ho aspoň maskovať a uľahčiť tak zaspávanie.

Nepomáha len pri spánku

Zelený šum môže pomôcť aj pri koncentrácii. Určite ste niekedy boli v preplnenej miestnosti, kde všetci nahlas hovorili, a nevedeli ste sa sústrediť na to, čo robíte. Vďaka zelenému šumu by ste už taký problém mať nemali.

Zelený šum môže tiež pomôcť zmierniť úzkosť alebo dokonca záchvaty paniky. Martin Seeley vysvetlil:

„Je to preto, že sa ukázalo, že zelený šum pomáha regulovať srdcovú frekvenciu a hladiny krvného tlaku u ľudí, ktorí trpia týmito stavmi.“

Čo sa týka optimálnej hlasitosti, neexistujú žiadne oficiálne pokyny, ale nedávna štúdia so sľubnými výsledkami ukázala, že ľudia počas spania používajú hlasitosť 46 decibelov. Ak sa vám to nezdá dosť, postupne zvyšujte hlasitosť, ale The Sleep Foundation odporúča, aby ste hlasitosť udržali pod 85 decibelmi, vysvetľuje Sarah Patel.