Na obľúbené chaty v Tatrách teraz nechoďte, na týchto trasách hrozia lavíny

Upozorňuje tiež, že v ostatných pohoriach pretrváva zvýšené lavínové nebezpečenstvo, a teda 3. stupeň.

„Za poslednú periódu pripadlo 50 až 100 centimetrov snehu, ktorý je vplyvom vetra rozmiestnený veľmi nepravidelne. Náveterné hrebene vysokých polôh sú sfúkané až na tvrdú dosku starého snehu. Sneh bol intenzívne premiestňovaný na záveterné strany pohorí, kde sa vytvorili dosky rôznej tvrdosti, ktorých spoločnou vlastnosťou je veľká krehkosť a náchylnosť na vznik trhlín a vysoká schopnosť šírenia trhlín,“ objasnila HZS s tým, že veľké množstvo snehu sa premiestnilo aj do nižších polôh a miernejších sklonov.

Pri plánovaní pohybu vo vysokohorskom prostredí by mali turisti podľa horských záchranárov brať do úvahy, že i naďalej sú ohrozené výstupy na vysokohorské chaty vo Vysokých Tatrách. Ide o Zbojnícku a Téryho Chatu a tiež Chatu Plesnivec. Aktivity v horách komplikuje aj veľké množstvo snehu, v ktorom je náročné pohybovať sa bez lyží alebo snežníc, a to aj na krátku vzdialenosť. „Brodenie sa v hlbokom snehu dokáže vyčerpať sily človeka za pár desiatok minút,“ upozorňuje HZS.

Návštevníkom tiež pripomína, že netreba zabúdať na povinnú lavínovú výbavu - vyhľadávací prístroj, sondu a lopatu, lekárničku a nabitý mobilný telefón s číslami na záchranné zložky. V prípade potreby môžete využiť na privolanie pomoci aj aplikáciu Horskej záchrannej služby.