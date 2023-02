Tehotenský nos nie je výmysel. Toto je dôvod, prečo sa počas tehotenstva nos zväčší

Trend na sociálnej sieti TikTok sa venuje zmene nosa žien počas tehotenstva. Tie zdieľajú fotky pred tehotenstvo a počas neho. Vo väčšine prípadov majú počas tehotenstva výrazne väčší nos.

Bežné zmeny v tehotenstve

Ženy v tehotenstve si okrem rastúceho bruška všímajú rôzne zmeny na svojom tele. Môže sa meniť pigmentácia, biela čiara prechádzajúca stredom brucha stmavne, objavujú sa strie na koži, hyperpigmentácia v podobe tmavších miest na pokožke, opuch na tvári, rukách či nohách. V niektorých prípadoch sa aj zväčší nos.

Spôsobuje tehotenstvo rast nosa?

V prípade niektorých žien áno. Môžu za to zvýšené hormóny v tehotenstve, ktoré spôsobujú dilatáciu ciev. Práve to môže viesť k väčšiemu prietoku krvi do istých oblastí. Zvýšený prietok zažívajú tie časti tela, ktoré majú slizni, teda aj nos. Pre portál TODAY to vysvetlila gynekologička z Orlanda na Floride Dr. Christine Greves.

Ignorujúc záležitosť vzhľadu, vo väčšine prípadov ide o neškodnú záležitosť. Môže sa to však spájať aj s inými problémami.

Hyperémia membrán nosovej sliznice a prínosových dutín, spôsobená rozšírením ciev súvisiacich s hormonálnymi zmenami v tehotenstve môže podľa Dr. Erana Bornsteina spôsobiť opuch, kongesciu, krvácanie z nosa a v niektorých prípadoch výrazné nepohodlie. U niektorých pacientov sa nos môže zdať bacuľatejší a môže mať iný tvar.

Nie je to nastálo

S tehotenským nosom nemôžete v podstate nič spraviť, len čakať, kým to prejde. Tvar a veľkosť vášho nosa by sa mali vrátiť do normálu v priebehu dní a týždňov po pôrode.

Podľa Dr. Christine Greves by sa nos mal vrátiť do šiestich týždňov po pôrode vrátiť do normálu. Tehotenský nos sa netýka každej tehotnej ženy a v mnohých prípadoch je jeho zväčšenie len jemne viditeľné, povedal pre portál Metro Dr Ashfaq Khan, konzultant pôrodníka a gynekológ na Harley Street Gynaecology.