Beyoncé získala rekordnú cenu Grammy

Celkovo má už 32 zlatých gramofónov, čo je rekord v 65-ročnej histórii týchto ocenení. Neuspela však v kategórii album roka, v ktorej triumfoval britský spevák Harry Styles. Informuje o tom agentúry AFP.

Ceny si odniesli hlavní favoriti ako Adele, Taylor Swiftová či Lizzo, no v najprestížnejších kategóriách to bolo „samé prekvapenie“, píše agentúra AFP.

Beyoncé bola favoritkou večera s deviatimi nomináciami. Ceny jej udelili za najlepší tanečný alebo elektronický hudobný album (Renaissance) a nahrávku (Break My Soul), najlepšiu R&B pieseň (Cuff It) a tradičné R&B vystúpenie (Plastic Off the Sofa). Prekonala britského dirigenta maďarského pôvodu Georga Soltiho, ktorý bol doterajším držiteľom rekordných 31 ocenení Grammy.

Albumom roka sa stal Stylesov Harry's House a nahrávkou roka About Damn Time americkej speváčky Lizzo. V tejto kategórii Beyoncé dosiaľ nezvíťazila.

Cenu pre pieseň roka, určenú pre autorov skladieb, udelili folkovej, rockovej a bluesovej speváčke Bonnie Raittovej za Just Like That.

Po tri ceny si odniesli folková rockerka Brandi Carlileová a rapper Kendrick Lamar. Adele odišla len s jednou cenou v oblasti popu a Taylor Swiftová sa nepresadila v kategórii pieseň roka. Ocenili ju však za najlepšie hudobné video za desaťminútovú verziu piesne All Too Well.

Nováčikom roka je americká jazzová speváčka Samara Joyová.

Cena pre herečku Violu Davisovú za pamäte Finding Me

ju zaradila do prestížnej kategórie EGOT – tvoria ju držitelia cien Emmy, Grammy, Oscar a Tony.

Moderátorom 65. odovzdávania cien Grammy bol opätovne komik Trevor Noah.

Ceny Grammy, ktoré majú podobu zlatého gramofónu na čiernej podkladovej doske, udeľuje od roku 1959 Národná akadémia hudobného umenia a vied (NARAS) za výnimočné úspechy v hudobnom priemysle. Pôvodne sa ocenenie nazývalo Gramophone Awards. Patrí k najvýznamnejším hudobným oceneniam na svete a považuje sa za ekvivalent filmových Oscarov.