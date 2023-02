Pápež obvinil svojich kritikov zo zneužívania smrti Benedikta XVI.

Ako informuje agentúra AP, pápež to uviedol počas rozhovoru s novinármi na palube lietadla, ktorým sa so sprievodom vracal zo šesťdňovej apoštolskej cesty do Južného Sudánu a Konžskej demokratickej republiky (KDR).

AP pripomenula, že v dňoch a týždňoch po smrti emeritného pápeža - zomrel 31. decembra 2022 - jeho dlhoročný osobný tajomník i niektorí konzervatívni kardináli vydali knihy, poskytli rozhovory či glosy kritizujúce Františkovo pôsobenie na poste pápeža. Tieto komentáre budili dojem, že emeritný a súčasný pápež stáli názorovo proti sebe.

František však v nedeľu v rozhovore s novinármi trval na tom, že fámy o jeho nezhodách s Benediktom alebo o tom, že Benedikt bol zatrpknutý niektorými rozhodnutiami, ktoré prijal, sú nepravdivé. Dodal, že často spolu konzultovali a v názoroch sa zhodovali. „Myslím si, že Benediktova smrť bola inštrumentalizovaná,“ sumarizoval František.

Vysvetlil, že niektorí „ľudia chceli získať body pre svoju stranu. A ľudia, ktorí inštrumentalizujú takého dobrého človeka, takého blízkeho Bohu...takíto ľudia nemajú morálku. Sú to ľudia, ktorí patria k strane, nie k cirkvi,“

Aby František dokázal, že Benedikt stál nad takýmto vnímaním, pred novinármi spomenul, ako emeritný pápež riešil sťažnosť, ktorú naňho dostal v súvislosti s podporou právnej ochrany partnerstiev osôb rovnakého pohlavia v Argentíne. Keď bol Jorge Bergoglio ešte len arcibiskupom v Buenos Aires, podporil zákon, ktorý by ľuďom žijúcim v stabilných vzťahoch vrátane zväzkov osôb rovnakého pohlavia umožnil požívať dedičské a iné práva. Tento návrh podporil ako alternatívu k návrhom na legalizáciu homosexuálnych manželstiev v Argentíne - ako je známe, katolícka cirkev vystupuje je proti nim.

František v nedeľu prezradil, že "ktosi, kto sa považoval za veľkého teológa, oznámil jeho postoj k zákonu do Vatikánu. Vtedajší pápež Benedikt XVI. sa však „nezľakol“: zavolal štyrom špičkovým teológom a požiadal ich, aby celú kauzu posúdili. „Vysvetlili mu to, a tým sa to uzavrelo,“ povedal František. „Toto je historka, ktorá má ukázať, ako pápež Benedikt konal, keď došlo k sťažnosti,“ objasnil František.

Podľa agentúry AFP František v rozhovore neuviedol žiadne mená, ale Benediktov tajomník Georg Gänswein vydal po jeho smrti knihu a poskytol médiám rozhovory, v ktorých hovoril o napätí medzi bývalým pontifikom a Františkom.

Gänswein opísal najmä údajné Benediktovo zdesenie z Františkovho rozhodnutia týkajúceho sa tradičnej latinskej omše. František však v nedeľu uviedol, že emeritný pápež „nebol rozhorčený“.