Na Slovensko prúdi tlaková výš, teplota môže v pondelok klesnúť pod mínus 20 stupňov

V dolinách a kotlinách môže teplota v pondelok (6. 2.) ojedinele klesnúť pod mínus 20 stupňov Celzia. Súvisieť to má s presunom tlakovej výše do našej oblasti. Upozornil na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na sociálnej sieti.

„Najvýraznejší pokles teploty tak opäť nastane v Banskobystrickom kraji, na Gemeri, dolnom Spiši a pod Tatrami, kde sa na snehovej pokrívke ojedinele ochladí aj pod mínus 20 stupňov Celzia. Ďalšiu noc budú podmienky pre nočné vychladzovanie ešte vhodnejšie, a bude tak väčšinou ešte chladnejšie," priblížil. Vplyvom tlakovej výše má podľa SHMÚ tiež slabnúť vietor. „Do rána bude fúkať ešte na východe, lokálne aj na západe," doplnil. Meteorológovia očakávajú aj menej oblačnosti. „Akurát na severe ešte ostane náveterná nízka oblačnosť, no v priebehu noci od severozápadu pribudne vyššia oblačnosť," dodali.