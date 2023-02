Slováci sa vybrali do Tatier aj napriek výstrahám. Diaľnica je naďalej neprejazdná

Slovenská správa ciest dodáva, že na diaľnici D1 Poprad - Spišský Štvrtok je vyhlásený 3. kalamitný stupeň a tento úsek je naďalej uzavretý v oboch smeroch. Obchádzka vedie po ceste I/18 cez Svit a Poprad.

Na cestách v okresoch Poprad, Levoča a Kežmarok aktuálne platí prvý kalamitný stupeň, cestárom sa podarilo udržať prejazdné všetky hlavné ťahy. „Spriechodnili sme všetky cesty I. triedy a prejazdné, aj keď v niektorých prípadoch v zúženom profile, sú aj všetky cesty II. triedy. Najväčšie problémy máme na úsekoch III. triedy, tie boli niektoré kompletne zafúkané,“ priblížil.

Aktuálne je podľa neho stále uzavretá cesta z Kežmarku do Strání pod Tatrami, z Vrbova do Žakoviec a tiež prístupová komunikácia do obce Vlkovce cez Hradisko v okrese Kežmarok. Tieto úseky budú musieť cestári sprejazdniť pomocou frézy, pretože sú kompletne zafúkané snehom. Polomský predpokladá, že ak sa situácia v priebehu dňa nezhorší, podarí sa tieto cesty opäť uviesť do prevádzky. Aktuálne je v teréne 22 mechanizmov - sypačov, traktorov a tiež fréz, tie sa snažia aj rozšíriť cesty v regióne.

Na sprejazdnení podtatranskej diaľnice, kde sa v sobotu stalo niekoľko hromadných nehôd, aktuálne pracujú diaľniční cestári. Situácia je tam podľa Polomského veľmi náročná, pretože cestu úplne zafúkalo. „Všetky autá po nehodách odviezli z diaľnice ešte v sobotu večer. Je tam veľmi veľa snehu, ľadu, námrazy. Podľa mojich informácií najoptimistickejší scenár je, že diaľnicu sprejazdnia o 12. hodine, ja by som to však videl ešte o pár hodín neskôr,“ dodal.

Polomský vníma negatívne, že ľudia nerešpektovali výstrahy meteorológov a aj napriek tomu, že bola v oblasti hlásená silná víchrica už niekoľko dní v predstihu, vybrali sa do Tatier na dovolenku. „Apelujem na ľudí, keď vidia, že sa niečo chystá, nech si dobre rozmyslia, či sadnú do auta. Toto naozaj nie je o tom, že by cestári nestíhali upravovať cesty. Nezodpovední vodiči nám vytvárali prekážky a komplikovali našu prácu,“ uzavrel riaditeľ.