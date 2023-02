V Ohiu sa vykoľajil vlak, ktorý viezol chemikálie. Tisíce ľudí evakuovali

Hasiči bojujúci s rozsiahlym požiarom, ktorý po nehode vypukol, museli mať ochranné obleky, uviedli tamojšie médiá. TASR správu prevzala z agentúry AFP.

Vykoľajenie nákladného vlaku a následný veľký požiar i dym podnietili aj evakuáciu najmenej 2000 ľudí, predovšetkým obyvateľov dediny East Palestine neďaleko hraníc Ohia s Pensylvániou. Ľuďom bývajúcim za hranicou dosahu dymu bolo nariadené nevychádzať z domu.

Starosta East Palestine Trent Conaway v sobotu vydal núdzové vyhlásenie, v ktorom uviedol, že dedina bola alebo bezprostredne je „ohrozená“ nešpecifikovanými nebezpečnými látkami, ktoré sa potenciálne uvoľnili pri nehode, informuje CNN.

Na mieste havárie bolo počuť niekoľko explózií a vagóny horeli aj v priebehu soboty. Úsilie hasičov komplikovali nízke teploty, pretože hasičské autá čerpajúce vodu zamŕzali, píše AFP.

