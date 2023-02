SHMÚ varuje pred nízkymi teplotami, na horách treba počítať s víchricou

Diaľnica pod Tatrami ostáva podľa polície naďalej uzatvorená

Diaľnica pod Tatrami ostáva naďalej uzatvorená, upozorňuje na to polícia na sociálnej sieti. Diaľničný úsek Mengusovce - Spišský Štvrtok je neprejazdný obojsmerne celý, a to až do odvolania.