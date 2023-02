Ceny pohonných látok porastú, termín zavedenia embarga na výrobky z ruskej ropy sa blíži

Zákaz dovozu výrobkov z ruskej ropy, ktorý bude v krajinách Európskej únie platiť od nedele (5.2.), zvýši cenu pohonných hmôt, najmä nafty. Európa totiž nie je vo výrobe nafty sebestačná, upozornili viacerí analytici.

„Predpokladáme, že na ceny pohonných látok v Európe bude embargo pôsobiť prorastovo. Nafta sa totižto do EÚ dovážala hlavne z Ruska, alebo vyrábala hlavne z ruskej ropy,“ uviedla pre TASR analytička 365.bank Jana Glasová. EÚ musí ruskú naftu nahradiť dodávkami z iných krajín, čo tlačí na rast jej ceny. „Koniec – koncov, problémy s naftou na európskom trhu už dlhšiu dobu spôsobujú, že nafta je drahšia ako benzín a aj v medziročnom porovnaní zaznamenala výraznejšie zdraženie,“ priblížila Glasová.

S blížiacim sa termínom zavedenia embarga na ruské ropné produkty výrazne rastie cena akcií európskych rafinérií, najmä tých silno zameraných na produkciu dieselových palív. „Dôvodom rastu cien akcií týchto podnikov, a teda ich predpokladanej ziskovosti, je utiahnutý európsky trh s ropnými produktmi, najmä dieselovými palivami, ktorý je s blížiacim sa embargom stále napätejší,“ upozornil hlavný ekonóm Trinity bank Lukáš Kovanda.

Európske krajiny doposiaľ znížili svoj dovoz ruských dieselových palív na približne polovicu. Zatiaľ čo pred ruskou inváziou na Ukrajinu dovážali z Ruska približne polovicu všetkých importovaných dieselových palív, v súčasnosti je to podľa Kovandu asi 27 %. V uplynulých týždňoch sa krajiny predzásobili ruskou naftou, čo by mohlo zmierniť možný cenový šok po zavedení embarga. „Investori do akcií zmienených firiem však usudzujú, že k rastu ceny dôjde, čo podporí ich marže a ziskovosť,“ dodal Kovanda.

Pomerne zásadné zmeny čakajú aj bratislavskú rafinériu Slovnaft. Slovensko síce má výnimku na dovoz ruskej ropy, od nedele však nebude môcť vyvážať niektoré produkty z tejto ropy do krajín EÚ okrem Česka. Aj možnosť exportu pohonných látok vyrobených z ruskej ropy k našim západným susedom je však časovo obmedzená do decembra tohto roka. Slovnaft preto bude musieť časť ruskej ropy nahradiť dovozom z iných krajín, a to ropnými tankermi a nasledovne z Chorvátska cez ropovod Adria.

„V tomto roku očakávame, že takto nahradíme zhruba 30 % pôvodne ruskej ropy alternatívnou ropou,“ spresnil hovorca Slovnaftu Anton Molnár. Dodal, že schopnosť plynule naďalej zásobovať trhy v Rakúsku či Maďarsku aktuálne do veľkej miery závisí od funkčnosti ropovodu Adria. „Skupina MOL a Slovnaft má s chorvátskym prevádzkovateľom ropovodu, spoločnosťou JANAF uzavretú len krátkodobú zmluvu na najbližšie mesiace. Čo bude potom, aktuálne nevieme predpokladať, keďže chorvátska strana si kladie neadekvátne finančné podmienky,“ upozornil Molnár.

Slovnaft si už vlani spracovanie alternatívnej ropy odskúšal. Išlo podľa Molnára o ropu z Blízkeho východu, keď počas piatich novembrových dní rafinéria spracovala dodávku jedného tankera. Hovorca dodal, že spracovanie a preprava alternatívnej ropy bola o 15 miliónov eur drahšia voči doterajším nákladom.