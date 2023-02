Video: Nad Krasnojarskom pozorovali obrovskú ohnivú guľu. Sibírčania ostali právom zaskočení

Nad ruským mestom Krasnojarsk v oblasti Sibíri v utorok 31. januára pozorovali obrovskú ohnivú guľu. Agentúra TASS vysvetľuje, že išlo o meteor v priemere jeden až 5 metrov, ktorý ponad mesto preletel vo večerných hodinách.

1/ #astronomy #Meteorite #Russia



A meteor flew over Krasnoyarsk



The celestial body was caught on CCTV cameras. The bright fireball lit up the sky over the capital of the region, it was also noticed in Divnogorsk. pic.twitter.com/sKizwloBfb