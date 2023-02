Zašpinili ste obliečky mejkapom? Takto škvrny z líčidiel zaručene odstránite

Ako mnoho škvŕn aj tie od špirály, podkladovej bázy, očných tieňov či rúže môže byť dosť náročné odstrániť z látky. A často opláchnutie v práčke nestačí. Avšak predtým než obliečky vyhodíte, vyskúšajte tieto jednoduché triky na boj proti škvrnám.

Na druhu škvrny aj materiálu záleží

Základom úspešného vyčistenia škvrny je vedieť, s čím máte dočinenia. Ide o rúžovú škvrnu na olejovej báze alebo púdrový očný tieň? Na všetkom pri čistení záleží. Rovnako dôležitý je aj materiál, z ktorého je posteľná bielizeň vyrobená. Na všetky tieto otázky by ste mali poznať odpoveď ešte predtým, ako na to začnete sypať zmesi čistiacich prostriedkov.

S procesom čistenia však začnite čo najskôr, pretože čím je škvrny staršia, tým horšie sa odstraňuje, radí portál CNET.

Odstráňte prebytočný mejkap

Tento rýchly krok určite nepreskočte. Tupým nožom alebo lyžicou jemne zoškrabte prebytok mejkapu, ktorý sa na posteľnú bielizeň prilepil. Takto škvrnu zmenšíte a zároveň zabránite jej rozširovaniu. Pri použití tekutého odstraňovača by sa škvrna totiž mohla ľahko zväčšiť. Pomôže tiež, ak škvrnu utriete vlhkou papierovou utierkou.

Iná škvrna, iné riešenie

Každá škvrna vyžaduje vlastné riešenie. Určite však každý tip najskôr vyskúšajte na malej časti, aby ste sa uistili, že daný roztok nepoškodí posteľnú bielizeň.

Ako odstrániť rúž

Väčšina rúžov je na olejovej báze, čo znamená, že budete potrebovať niečo, ro dokáže bojovať s olejovým základom. Môže pomôcť teplá voda s umývacím prostriedkom, no na istotu pôjdete s izopropylalkoholom.

Vatový tampón namočte do izopropylalkoholu a jemne votrite do škvrny. Pigment z rúžu by mal začať postupne zmiznúť, preto treba postup opakovať.

Ako odstrániť tekutý mejkap

Snáď najbežnejšou škvrnou na posteľnej bielizni od líčidiel je tá od samotného mejkapu. Našťastie existuje niekoľko účinných čistiacich riešení na jej odstránenie. Nič nepokazíte, ak stavíte na 3% roztok peroxidu vodíka. Naneste ho na škvrnu a jemne zapracujte čistou zubnou kefkou.

Prekvapivo dobre funguje aj pena na holenie. Naneste ju na škvrnu a nechajte pôsobiť tri až päť minút. Potom miesto jemne potrite čistou vlhkou handričkou. Opláchnite studenou vodou a opakujte podľa potreby.

Ako odstrániť očnú linku a maskaru

Z posteľnej bielizne dostanete očné linky aj maskaru pomocou prostriedku na umývanie riadu. Stačí zmiešať niekoľko kvapiek čistiaceho prostriedku proti mastnote s 2 šálkami teplej vody, namočiť do roztoku čistú handričku a škvrnu jemne potierať, až kým nezačne miznúť.

Ako odstrániť práškový mejkap

Mejkap na báze prášku sa môže ľahko rozmazať na posteľnej bielizni. Škvrny od práškového mejkapu najlepšie dostanete pod kontrolu neriedeným tekutým pracím prostriedkom. Stačí naniesť čistiaci prostriedok priamo na škvrnu, nechať pôsobiť aspoň 10 minút a opláchnuť studenou vodou.

Posteľnú bielizeň operte

Po nanesení konkrétnych zmesí a ponechaní dostatočného času na vsiaknutie do škvrny operte posteľnú bielizeň tak ako obvykle. Do sušičky ju však vložte až vtedy, ak celá škvrna zmizla. Teplo zo sušičky totiž môže zapríčiniť, že ju už neodstránite. V opačnom prípade nechajte posteľnú bielizeň vyschnúť na vzduchu.