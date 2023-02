Chodíte na toaletu len pre istotu? Veľmi si tým škodíte, tvrdí špecialistka

Odchádzate z domu a ešte pre istotu idete na toaletu? Môže sa to zdať praktické, no podľa špecialistky vám to škodí.

Už od detských čias majú mnohí uložené v hlave, že pred odchodom je vhodné ísť na toaletu. Veď nikto nechce pár minút po odchode zastavovať na čerpacej stanici kvôli toalete. Veľa ľudí má stále vo zvyku zájsť na toaletu pre každý prípad pred udalosťou, či už je to dlhá cesta autom, dôležitá porada či stretnutie so šéfom. Špecializovaná fyzioterapeutka na panvové zdravie Tiffany Sequeira však tvrdí, že táto opatrnosť sa môže podpísať na zmätku vo vašom panvovom dne. Podľa nej ísť sa vyprázdniť, hoci necítite nutkavú potrebu, zaťaží váš močový mechúr. Donútite ho totiž vyprázdniť sa, hoci ešte nie je plný. Ak to budete robiť pravidelne, môžete narušiť signály medzi močovým mechúrom a mozgom. Ide o to, že moč tlačiaci na stenu plného močového mechúra spustí zaslanie signálu do mozgu, čo vedie k uvedomeniu, že potrebujete ísť na toaletu, vysvetlila pre The Sun Tiffany Sequeira. Prečo nás chlad núti viac močiť? Prečítajte si ešte: Keď necítite potrebu na močenie a aj tak idete na záchod, môžete narušiť signalizáciu močového mechúra. Časom si totiž zvykne na močenie pri nižšom množstve tekutín než je obvyklé a vedie to k tzv. slabému močovému mechúru. Udržiavanie močového mechúra a panvového dna v špičkovom stave je obzvlášť dôležité pre ženy, ktoré sú náchylnejšie na inkontinenciu moču. Bojuje s tým približne 70 % žien vo veku 35 a 65 rokov. Podľa štúdie žije na Slovensku 530-tisíc inkontinentných žien, z toho 160-tisíc žien so stredným a závažným stupňom. Cvičenie udrží zdravé panvové dno V prvom rade by ste sa mali vyhýbať močeniu pre istotu. Okrem toho špecialistka odporúča, aby ste lepšie spoznali skupinu svalov a väzov z panvového dna, ktoré podporujú močový mechúr, maternicu aj črevá. Robiť cviky na posilnenie panvového dna by mal robiť každý, obzvlášť však tí, ktorí často pociťujú nutkanie močiť, hoci len malé množstvo. Ak vám ani cvičenie nepomáha, navštívte svojho praktického lekára alebo panvového fyzioterapeuta.