Video: Vodičovi prebehlo pred autom niečo drobné, potom si všimol jeho matku

Nočné jazdy autom v blízkosti lesa vždy prinášajú riziko divej zvery, ktorá sa vám môže pripliesť do cesty. Veľakrát sú tieto strety so zverou smrteľné, no v tomto prípade pohotová reakcia vodiča zabránila katastrofe. Vodič z mesta Franklin v štáte Severná Karolína sa v noci vracal domov, keď si všimol niečo malé na ceste pred jeho vozidlom.

Autor videa uviedol, že keď prešiel cez zákrutu, všimol si drobné mláďa jeleňa. To sa zjavne zľaklo a spadlo na zem, pretože vozovka bola klzká. V tom momente vodič zobral mobilný telefón a začal nahrávať. Podarilo sa mu zachytiť moment, kedy mláďa zachránila jeho matka. Keď videla, že jej mláďa má problém prejsť cez cestu, vrátila sa za ním z okraja lesa, aby ho pomaly odviedla do bezpečia.

Video: Matka prišla zachrániť svoje mláďa