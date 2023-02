Zubár varuje pred obľúbenými stravovacími trendmi: Takto si zaručene poškodíte zuby

Pri dosahovaní dokonalého vzhľadu sa mnohí robia skutočne zvláštne veci. Spoliehajú na rady, ktoré vo výsledku môžu spôsobiť dosť veľkú neplechu. Piť olivový olej či jablčný ocot v mene krásy sa teda naozaj nemusí vyplatiť. Podľa zubárov sú nasledujúce skrášľovacie trendy pre zuby nebezpečné.

Pitie jablčného octu

Jablčný ocot mnohí odporúčajú na zlepšenie trávenia, podporu imunitného systému, posilnenie zdravia srdca a predovšetkým na chudnutie. V posledných rokoch sa stal naozaj populárnym. Hoci jablčný ocot ponúka mnohé zdravotné výhody, jeho denné pitie môže byť poriadne škodlivé pre zuby.

Payal Bhalla, vedúci zubný lekár a klinický riaditeľ v Quest Dental v Ipswichi pre DailyMail vysvetli:

„Ocot je extrémne kyslý a môže extrémne rýchlo nahlodať sklovinu na vašich zuboch, ak ho pijete denne.”

Tak sa odkryje dentín, ktorý má prirodzene žltkastú farbu, čo má za následok, že hrozia nielen problémy so zdravím zubov, ale aj s ich vzhľadom.

Preplachovanie úst olejom

S cieľom zabrániť zubnému kazu, zmierniť zápach z úst či posilniť a vybieliť zuby mnohí siahajú po olejoch, najčastejšie kokosovom či olivovom. Podľa starodávnej ajurvédskej praxe je za týmto účelom vhodné 15 až 20 minút si preplachovať ústnu dutinu olejom.

Podľa doktora Bhalla však neexistuje žiadny vedecký dôkaz, že to zubom skutočne pomáha. „Niektorí odborníci dokonca tvrdia, že by to mohlo ochorenie ďasien alebo ústnej dutiny zhoršiť,” povedal.

Zubára neoklamete. Takto odhalí vaše výmysly o čistení zubov Prečítajte si ešte:

Citrónová voda

Citrónová voda si už dlhé obdobie udržiava obľúbenosť pre svoje zdravotné a detoxikačné vlastnosti. Môže pomáhať pri trávení, zlepšovať vzhľad pokožky, pomôcť pri lepšej absorpcii železa z jedla a vďaka vysokému obsahu vitamínu C aj bojovať proti infekciám.

Doktor Bhalla však varuje pred pravidelným pitím tejto vody, pretože by mohla zapríčiniť eróziu skloviny či zubný kaz z dôvodu vysokého obsahu kyseliny. Okrem toho môže jej nadmerné pitie spôsobiť nevoľnosť, bolesti hlavy, pálenie záhy a ďalšie príznaky gastroezofageálneho refluxu.

Bhalla radí zmierniť pomer citrónu a vody a zároveň používať na pitie slamku.

Džúsová očista

Kým podľa niektorých džúsové očisty pomáhajú zlepšiť trávenie, podľa iných neponúkajú všetky potrebné živiny.

Podľa doktora Bhalla môže mať dlhodobé pitie veľkého množstva džúsov veľký vplyv na zuby a poškodiť ich. Pre DailyMail povedal:

„Vysoký obsah cukru zo štiav môže pri ich každodennom pití opotrebovať zubnú sklovinu a podporovať vznik zubného kazu. Baktérie, ktoré sa usádzajú na zuboch po vypití šťavy, môžu tiež dráždiť ďasná a nakoniec viesť k ochoreniu ďasien."

Rastlinné mlieko

Rastlinné mlieka zvyknú obsahovať oveľa menej nasýtených tukov ako ich mliečna alternatíva. To podľa Dr Bhalla môže viesť k nedostatku vápnika a ďalších živín, ktoré sú pre zdravie ústnej dutiny dôležité, a viesť k zubnému kazu a ochoreniu ďasien.

Napríklad sójové mlieko môže spôsobiť, že baktérie v ústach produkujú šesťkrát viac kyseliny ako kravské mlieko. Viac kyseliny pritom znamená väčšiu šancu na eróziu skloviny, ako aj väčšiu šancu na vznik kazu a dutín, píše DailyMail.