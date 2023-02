Video: Ako šteniatko ho chceli utratiť, teraz je najstarším psom na svete

Podľa videa uverejneného na sociálnych sieťach Guinnessovej knihy rekordov Bobiho zaregistrovali v roku 1992 u veterinára v Leirii v Portugalsku. Takže mal pri zápise 30 rokov a 266 dní.

Bobi mal byť hneď po narodení spolu so svojimi súrodencami utratený. Šťastnou zhodou náhod sa tak nestalo. Jeho súčasný majiteľ Leonel Costa ho potom na chvíľu ukryl a vďaka tomu sa nakoniec stal súčasťou rodiny.

Say hello to Bobi, the oldest dog ever recorded by Guinness World Records at 30 years and 266 days! pic.twitter.com/xeTflsWTat