Pozor na tieto doplnky stravy, v skutočnosti škodia vášmu cholesterolu

Na doplnky stravy, ktoré majú zlepšovať zdravie srdca a znižovať cholesterol, míňajú mnohí ľudia aj stovky eur. V skutočnosti však existuje len minimum štúdií, ktoré by preukázali ich účinok. Niektorí ľudia tiež veria, že lieky na cholesterol dokážu nahradiť doplnkami stravy.

Rozsiahla štúdia publikovaná v odbornom časopise Journal of the American College of Cardiology však ukázala, že šesť populárnych doplnkov stravy na zníženie cholesterolu bolo rovnako účinných ako placebo. Po 28 dňoch užívania nedokázal ani jeden z týchto doplnkov znížiť LDL alebo „zlý“ cholesterol. Doplnok s cesnakom dokonca zvýšil LDL cholesterol a ďalší doplnok s rastlinným sterolom znížil HDL cholesterol.

Okrem toho doplnky stravy neznížili zápalové markery, čo naznačuje, že by v skutočnosti nedokázali znížiť riziko srdcových chorôb, aspoň počas prvého mesiaca užívania.

Vedci sa pozreli na účinok šiestich populárnych doplnkov stravy s týmto účinnými látkami:

Červená fermentovaná ryža - 2400 mg Kurkumín s bioperínom – 4500 mg Cesnakový extrakt alicín – 5000 mcg Rastlinné steroly – 1600 mg Rybí olej – 2400 mg Škoricový extrakt – 2400 mg

Existujú dva typy cholesterolu. Lipoproteínový cholesterol s vysokou hustotou (HDL) sa nazýva „dobrý“ cholesterol, pretože dokáže chrániť srdce. Naproti tomu vysoké hladiny lipoproteínu s nízkou hustotou (LDL), „zlého“ cholesterolu môžu spôsobiť vyššie riziko srdcových chorôb a mŕtvice. Tento typ cholesterolu tvorí plak, ktorý môže spôsobiť stuhnutie a zúženie tepien.

V tejto štúdii výskumníci analyzovali zdravotné údaje 199 dospelých vo veku 40-75 rokov, ktorí nemali žiadne kardiovaskulárne ochorenie. Účastníci mali namerané hodnoty LDL cholesterolu od 70 mg/dl do 189 mg/dl. Riziko vzniku aterosklerotického kardiovaskulárneho ochorenia do 10 rokov u nich bolo 5 % – 20 %.

Výskumníci náhodne rozdelili účastníkov do ôsmich skupín. Sledovali akékoľvek zmeny v LDL cholesterole a iných markeroch srdcových ochorení po dobu 28 dní. Šesť skupín užívalo jeden zo šiestich druhov doplnkov stravy, jedna skupina užívala statíny na znižovanie cholesterolu a jedna skupina užívala placebo.

Výskumníci zistili, že:

Účastníci, ktorí užívali statíny na predpis, priemerne znížili LDL cholestorol po 28 dňoch o 37,9 %. Zmeny hladín LDL cholesterolu u tých, ktorí užívali niektorý z doplnkov stravy, boli porovnateľné so skupinou s placebom.

Ľudia v skupine so statínmi mali priemerný pokles celkového cholesterolu o 24%, čo bol výraznejší pokles ako v skupine s placebom alebo akýmkoľvek doplnkom stravy.

V porovnaní s placebom cesnakový doplnok stravy výrazne zvýšil LDL cholesterol.

V porovnaní s placebom výživový doplnok s rastlinnými sterolmi výrazne znížil HDL cholesterol.

Užívanie statínov viedlo k 19 % zníženiu triglyceridov v krvi.

Pri užívaní statínov nedošlo k žiadnej významnej zmene HDL cholesterolu.

Ani v jednej skupine sa počas 28 dní nezmenili zápalové markery v krvi, ktoré značia vyššie riziko srdcových ochorení.

„Hoci existujú predchádzajúce štúdie, ktoré dokazujú, že doplnky z červenej fermentovanej ryže a rastlinných sterolov môžu znižovať LDL cholesterol, zistenia našej štúdie podčiarkujú, že obsah týchto doplnkov stravy sa môže líšiť. Preto nespôsobujú konzistentné zníženie cholesterolu," povedal autor štúdie Luke J. Laffin.

Podľa Laffina štúdia ukazuje, že výživové doplnky bežne užívané na cholesterol a zdravie srdca pravdepodobne nebudú mať významný vplyv na hladinu cholesterolu. Budúci výskum by mal študovať ďalšie typy doplnkov stravy a ich vplyv na hladinu cholesterolu.

Lekári zdôrazňujú, že na zdravie srdca a cholesterol vplýva najmä životný štýl. Ľudia by sa nemali spoliehať len na doplnky stravy a ich strava by mala byť zdravá a pestrá. Pre ľudí s mierne zvýšeným krvným tlakom a cholesterolom v krvi je dôležitá aj pravidelná fyzická aktivita.

Obmedzením štúdie je, že trvala iba 28 dní, čo bolo dostatočne dlho na preukázanie zníženia LDL cholesterolu pri liečbe statínmi. "Nie je však známe, či niektoré doplnky môžu vyžadovať dlhší čas, aby mali vplyv na cholesterol," dodal Laffin.