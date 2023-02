Trápia vás chrasty v nose? Môžu byť znakom nebezpečných zdravotných stavov

Citlivú pokožku v nose môže poškodiť alebo podráždiť alergia, viróza i náhla zmena počasia. Práve vtedy sa môžu v nose vytvoriť vredy a následne chrasty, s ktorými sa často spája krvácanie. Hoci sú bolestivé a nepríjemné, tak čoskoro zmiznú a väčšinou sa netreba ničoho obávať.

Avšak niekedy to môže naznačovať väčšie zdravotné problémy.

Polypy v nose

Polypy sú nebolestivé mäkké výrastky napríklad aj vnútri nosa. Obvykle nejde o nič vážne, no často sa spájajú so stratou čuchu, vysvetlil pre portál The Sun rinológ z My Nose London Dr Samit Unadkat.

Ak sa polypy neliečia, môžu rásť a postupne zablokovať nos.

Rakovina nosa

Na Slovensku ochorie rakovinou nosných dutín približne 1 z 200 000 obyvateľov, informuje portál Proton Therapy Center. Ide o pomerne vzácny druh karcinómu, predstavuje menej než 1 % všetkých malígnych nádorov a 3 % zo skupiny zhubných nádorov v oblasti hlavy a krku.

Najviac sú riziku rakoviny nosa vystavení ľudia, ktorí pracujú s tvrdým drevom, farbiarskym priemyslom, chrómovaním a opaľovaním kože.

Tento typ rakoviny sa spája so slzením očí, bolesťou zubov, bolesťou tváre alebo necitlivosťou, jednostrannou stratou sluchu a tiež krvavými chrastami v nose, objasnil rinológ.

Užívanie kokaínu

Čo sa týka nosu, tak závislí od kokaínu môžu trpieť mnohými problémami od krvácania až po život ohrozujúce infekcie. Často je výsledkom aj perforácia septa, ktorej charakteristickým znakom je krvavá chrasta v nose.

Kokaín môže byť pre nos veľmi deštruktívny a viesť k úplnému rozpadu kostry a kože.

Zápaly

Chrasty v nose môžu byť aj skorým príznakom zápalového ochorenia. Môžu naznačovať granulomatózu, ktorá postihuje cievy, eozinofilnú poruchu imunity a sarkoidózu, ktorá postihuje pľúca.

Každé z týchto závažných ochorení môže postihnúť obličky a pľúca. Často vyžadujú dlhodobú imunosupresívnu liečbu, napríklad steroidmi alebo inými liekmi

Podľa rinológa je liečba chrást v nose vo väčšine prípadov jednoduchá. Ide napríklad o výplachy nosa, nosné steroidy alebo krémy. Pri závažnejších stavoch môžu byť potrebné biopsie, operácia či imunosupresíva.

Netreba však hneď panikáriť, pretože v mnohých prípadoch môžu za chrasty v nose aj pomerne neškodné veci, napríklad nadmerné užívanie nosových dekongestív. Väčšina z nich je voľne predajná a môžu sa užívať maximálne 7 dní v kuse.