Ako často by ste mali prať pyžamo? Na toto musíte brať ohľad

Čo sa týka prania pyžamo je vlastnou samostatnou kategóriou. Nie je na jedno použitie ako spodná bielizeň, ani ako bunda, ktorej praniu sa snažíte čo najdlhšie vyhnúť.

Pyžamo je jediným intímnym oblečením, ktoré ľudia pravidelne nosia, pričom mnohokrát bez spodnej bielizne- 6-8 hodín pod perinou robí z pyžama živnú pôdu pre baktérie a iné choroboplodné zárodky, uviedli odborníci na luxusné dámske oblečenie Pretty You London pre portál Metro.

Ako často prať pyžamo?

Podľa nich v skutočnosti neexistuje žiadne presné pravidlo, ktoré by bolo uplatniteľné pre všetkých rovnako. Ak nosíte pyžamo len na spanie, mali by ste ho prať po troch, maximálne štyroch nociach. Potom ho operte, radia odborníci.

Dĺžka nosenia sa môže predĺžiť, ak si pyžamo obliekate len po sprchovaní alebo kúpeli pred spaním. Vtedy by ste ho mohli nosiť päť až sedem dní.

Ak nosíte rôzne pyžamá na rôzne časti dňa a aj to len na krátky čas, potom by ste ich mali prať raz za týždeň.

Pri uvažovaní, kedy je čas vyprať pyžamo, by ste mali brať v úvahu aj ďalšie dôležité veci:

Ako veľmi sa potíte?

Veľmi dôležité je zvážiť, ako veľmi sa potíte. Ak ste náchylný na potenie, mali by ste pyžamo prať častejšie ako tí, ktorých potenie až tak netrápi, radí portál Metro. Okrem toho zvážte, ako veľmi sa pyžamo dotýka pokožky. Ak je krátke a voľné, môžete pranie o čosi posunúť.

Budete ho nosiť aj do postele?

Mnohí nosia pyžamo aj počas dňa, takže v ňom nielen spia, ale aj jedia, pracujú a potom opäť spia.

Ak nosíte jedno pyžamo na večerný relax a to isté aj do postele, mali by ste ho prať po každom použití. Takýmto spôsobom totiž veľmi rýchlo nasiakne mastnotu i pot z tela a budú sa tam množiť baktérie.

Pracujete z domu? A v pyžame?

Nie je nič ojedinelé, ak zamestnanci pracujúci z domu volia ako pohodlné oblečenie pyžamo. Ak nosíte pyžamo počas pracovného dňa, mali by ste ho oprať najneskôr po treťom oblečení. Osem hodín denne dá totiž oblečeniu zabrať.