Kremeľ: Rusko využije svoj plný potenciál proti západným dodávkam zbraní

„Keďže sa objavujú nové zbrane, ktoré dodáva kolektívny Západ, Rusko na odpoveď využije svoj plný potenciál,“ uviedol Peskov pre ruské médiá.

Hovorca podľa denníka The Guardian takto reagoval na štvrtkový prejav ruského prezidenta Vladimira Putina. Ten počas osláv víťazstva sovietskej armády v bitke o Stalingrad povedal, že moderná vojna proti Rusku bude v súčasnosti celkom iná. „K ich hraniciach neposielame tanky, no máme čím reagovať. Nebude to len použitím ozbrojených vozidiel, to by mal každý chápať,“ vyhlásil šéf Kremľa.

Západné krajiny prisľúbili nedávno Ukrajine, že jej dodajú moderné tanky, aby dokázala bojovať proti ruskej armáde. Kyjev teraz od západných spojencov žiada rakety s dlhým doletom a bojové stíhačky, pripomína AFP.