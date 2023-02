Novela školského zákona spôsobí samosprávam existenčné problémy, varuje ZMOS

Schválenie novely školského zákona v Národnej rade SR spôsobí podľa Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) samosprávam existenčné problémy so zabezpečením funkčnosti materských aj základných škôl. Na tlačovej konferencii v Jazernici (okres Martin) o tom vo štvrtok informovali zástupcovia ZMOS s predstaviteľmi obcí a miest.

Ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS Michal Kaliňák upozornil, že po schválení novely sa začne rúcať celé regionálne školstvo. „A bude úplne jedno, či ide o malú dedinu alebo okresné mesto. Viac ako 600 pripomienok je dôkaz, že tento zákon je paškvil. Vláda vo výpovednej lehote by nemala ešte viac ubližovať školám ani samosprávam a konečne by mala hodiť záchranné koleso, ktoré potrebujeme,“ povedal.

Primátor Levíc a predseda odbornej sekcie školstva ZMOS Ján Krtík doplnil, že legislatívny proces tejto právnej normy by sa mal pozastaviť. „V praxi bude robiť obrovské problémy, pretože s jej vykonateľnosťou sa uvažuje od septembra tohto roku. Chýba nám odborná diskusia so zástupcami zriaďovateľov, riaditeľmi škôl, s Odborovým zväzom pracovníkov školstva a vedy. S tými, ktorí sú v aplikačnej praxi, najlepšie poznajú potreby školstva, ale najmä dôsledky takýchto krokov,“ podotkol.

Podľa primátora Považskej Bystrice Karola Janasa zaplatili na dofinancovanie materských a základných škôl z mestského rozpočtu posledné tri roky 800.000 eur. „Vláda nám opatreniami, najmä daňovým bonusom, zobrala z rozpočtu 2,7 milióna eur. Ďalší výdavok, s ktorým sme nepočítal, je povinnosť platiť súkromným poskytovateľom sociálnych služieb. Pre naše mesto je to ďalších 400.000 eur, ktoré z rozpočtu vypadli. Pri tohtoročnom výpadku 3,1 milióna eur bude dofinancovanie zásadným problémom. Už sa dostávame na hranicu možností. Ak štát nedofinancuje školstvo, tak malé obce aj stredne veľké mestá sa ocitnú pred kolapsom z hľadiska jeho financovania,“ skonštatoval Janas.

Dlhodobé nedofinancovanie trápi aj obec Jazernica, v ktorej je malotriedna základná škola so 14 žiakmi a materská škola s 35 deťmi. „Minulý rok sme žiadali na dofinancovanie 35.872 eur, reálne sme dostali 9641 eur. Rozdiel musela obec zaplatiť z vlastných zdrojov. Po zvýšení cien energií je to neudržateľné. Bez pomoci kompetentných alebo lepšie nastavených procesov nám nezostáva nič iné, ako školu zatvoriť. Samozrejme, to nechceme urobiť. Preto sme sa rozhodli problém medializovať, lebo ho nedokážeme vyriešiť,“ dodal starosta Jazernice Peter Kubík.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR podľa odboru komunikácie a marketingu v súčasnosti vyhodnocuje pripomienky vznesené k novele školského zákona v rámci medzirezortného pripomienkového konania. „Zároveň sa konajú aj rozporové konania s jednotlivými subjektmi, ktoré podali zásadné pripomienky. So ZMOS-om budeme v najbližších dňoch rokovať. Cieľom ministerstva je zabezpečiť najrýchlejší možný spôsob doručenia finančnej pomoci v súvislosti s nárastom cien energií škôl a školských zariadení všetkých zriaďovateľov,“ reagoval odbor komunikácie.

Pripomenul, že MŠVVaŠ SR poskytlo zriaďovateľom škôl a štátnych školských zariadení, ktorí vstúpili do dohodovacieho konania, finančné prostriedky na pokrytie výrazného nárastu cien energií už v septembri 2022. V tejto pomoci pokračuje aj v roku 2023. „Dodávame, že po dvadsiatich rokoch sa podarilo historicky zvýšiť prevádzkový normatív o 50 miliónov eur a zvýšiť tak financie na prevádzku škôl o 23 percent,“ uviedol odbor komunikácie a marketingu.