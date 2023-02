Na rodičovský dôchodok by mali mať nárok aj rodičia vojakov a policajtov

Nárok na rodičovský príspevok k dôchodku by mali mať aj rodičia profesionálnych vojakov a policajtov.

Ústava podľa predkladateľov nerozlišuje, či je rodičovský dôchodok v rámci systému sociálneho poistenia alebo systému výsluhového zabezpečenia. Oprávneným poberateľom dôchodku v systéme sociálneho poistenia už vznikol nárok na rodičovský dôchodok.

Na účely rodičovského dôchodku budú musieť profesionálni vojaci a policajti urobiť vyhlásenie do konca júna, k tomuto dátumu by sa tiež posudzovalo plnenie podmienok. Pre nárok na uvedený dôchodok by boli príslušné útvary sociálneho zabezpečenia a Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia povinné Sociálnej poisťovni (SP) do konca júna elektronicky oznámiť údaje o policajtovi či profesionálnom vojakovi za predminulý rok, najmä jeho meno, priezvisko, identifikačné číslo sociálneho zabezpečenia a vymeriavací základ, z ktorého bolo zaplatené poistné na výsluhové zabezpečenie.

O nároku na rodičovský dôchodok, ktorý by v súvislosti s účasťou dieťaťa na výsluhovom zabezpečení vznikol do konca júna, by rozhodla SP do konca roku. Dovtedy by bol aj nárok na jeho výplatu, a to v jednej splátke. Uvedený nárok by platil aj ak by poberateľ dôchodku prestal spĺňať podmienky po konci júna.

Zákon by však neumožňoval priznanie rodičovského dôchodku poberateľovi, ktorého dieťa v povolaní vojak alebo policajt nemalo v rozhodujúcom období uhradené poistné.

Právna úprava predpokladá negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy. Tento rok ide o približne 13 miliónov eur, budúci rok 14,1 milióna eur. Zmena sa má dotknúť asi 50.000 poberateľov. Mesačnú sumu rodičovského dôchodku odhadujú v tomto roku na 21,8 eura.

Poslanci navrhujú účinnosť tejto novely od 1. mája.