Szijjártó: Veľvyslancovi USA do našej vnútornej politiky nič nie je

Fínsko a Švédsko sú odhodlané vstúpiť do NATO spolu, potvrdili premiéri

Fínsko a Švédsko sú aj naďalej odhodlané vstúpiť do NATO spoločne v tom istom čase, a to aj napriek námietkam Turecka proti kandidatúre Švédska. Potvrdili to premiér a premiérka oboch škandinávskych krajín.