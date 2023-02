Mamuty by mohli pomôcť ekosystému. Vedci ich chcú oživiť do 4 rokov

Ľudia z americkej genetickej firmy Colossal Biosciences vyčlenili 60 miliónov dolárov, aby urýchlili návrat mamuta srstnatého z vyhynutia. Tento prelomový experiment nayvše plánujú dokončia najneskôr o štyri roky.

Hoci väčšina mamutov vymrela približne pred 10 000 rokmi, zvyšky DNA mamuta nájdeného zamrznutého v arktickej tundre by toto veľké zviera mohli vrátiť naspäť.

DNA mamuta srstnatého sa na 99,6 % zhoduje s dnešným ázijským slonom, informuje portál Unilad. Práve to vedie biovedeckú firmu k presvedčeniu, že sa blíži k rozlúsknutiu genetického kódu. Následne by mohli priviesť toto prastaré zviera naspäť k životu.

Vedci z Colossal Laboratories and Bioscience používajú Crispr na spojenie kúskov mamutej DNA do genómu ázijského slona, najbližšieho žijúceho príbuzného mamuta. Výsledný hybrid, známy ako „mamofant“, by sa prispôsobil studenej sibírskej tundre a mohol by pomôcť vyplniť ekologickú prázdnotu, ktorú mamut zanechal, keď vyhynul, píše BBC.

Vďaka úprave génov vedci z firmy Colossal nakoniec vytvoria embryo a umiestnia ho do samice afrického slona, ktorá by ho mala následne vynosiť. Tak by sa mal narodiť prvý mamut po tisícoch rokov.

Kenneth J. Lacovara, člen výkonnej rady firmy Colossal, uviedol, že hoci tento svet nie je nejaká starodávna jurská krajina, mamuty doňho patria. Podľa neho sme stratou mamutov a ďalších vyhynutých tvorov prišli aj o ich pozitívny vplyv na ekosystém.

„Tým, že ich privedieme späť, by sme mohli pomôcť obnoviť svet, ktorý sme my ľudia vyviedli z rovnováhy. Teraz máme šancu zvrátiť vlnu ničenia a vydať sa na cestu k obnovenému svetu," povedal vo vyhlásení.

Vedci sa domnievajú, že opätovné zaradenie starého tvora do ekosystému by mohlo potenciálne zachrániť prírodu.

Konečným cieľom Colossalu je znovuosídlenie časti Arktídy úplne novým mamutom srstnatým a následne oživiť tasmánskeho diabla a vtáka Dodo.