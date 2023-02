Moskva varuje Izrael pred dodávkami zbraní na Ukrajinu

Rusko v stredu varovalo Izrael pred dodávaním zbraní Ukrajine. TASR správu prevzala z agentúry AFP.

Všetky krajiny, ktoré Ukrajine dodávajú zbrane, by mali pochopiť, že Rusko bude tieto zbrane považovať za oprávnené ciele pre svoje ozbrojené sily, povedala hovorkyňa ruskej diplomacie Marija Zacharovová

Benjamin Netanjahu v utorok pre spravodajskú televíziu CNN povedal, že by zvážil prevzatie úlohy sprostredkovateľa medzi Ruskom a Ukrajinou, ak by ho o to obe krajiny a USA požiadali. Izraelský premiér tiež povedal, že zvažuje vojenskú pomoc pre Ukrajinu, píše AFP.