Česi vystavili vysvedčenie politikom, Zemana ohodnotili na štvorku

Prezidentovi Milošovi Zemanovi udelili priemernú známku štvorku, čo je najhoršie hodnotenie počas jeho dvoch prezidentských mandátov, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

Najlepšie Česi hodnotia kvalitu zdravotnej starostlivosti a prácu obecných a mestských úradov. K určitému zhoršeniu však došlo takmer vo všetkých sledovaných oblastiach. Posun verejnej mienky je ovplyvnený ekonomickou situáciou, energetickou krízou a tiež prezidentskými voľbami, spresnil STEM.

Ľudia boli kritickejší k práci Miloša Zemana. "Pri hodnotení jeho práce za uplynulý rok mu 45 percent Čechov udelilo päťku a viac než pätina verejnosti štvorku," uvádza STEM. Ide dosiaľ o najhoršie hodnotenie počas desiatich rokov vo funkcii, keď mu štvorku alebo päťku dalo 68 percent ľudí.

Pri hodnotení práce premiéra Petra Fialu mu výrazne viac ľudí v porovnaní s minulým rokom dalo päťku. Aktuálne je to 40 percent ľudí, pred rokom to bolo 25 percent a jeho terajší priemer je 3,8. Kriticky ho hodnotia najmä voliči opozície.

Zhoršilo sa hodnotenie v oblasti sociálnych istôt. Občania tu udelili v priemere najhoršiu známku za posledných niekoľko rokov, a to 3,5. Najhoršie hodnotenie padlo pred desiatimi rokmi, vtedy to bola priemerná známka štvorka. Podobne je to aj vo vnímaní budúcnosti. "Aj v rámci tejto oblasti sme zaznamenali prepad jej hodnotenia na úroveň blížiacu sa hodnotám zo začiatku roka 2012," uviedol STEM.

Agentúra upozorňuje na zhoršovanie hodnotenia situácie mladých rodín a seniorov. Okrem politickej reprezentácie patria k najhoršie hodnoteným oblastiam v českej spoločnosti.

Do výskumu sa v dňoch 4. až 15. januára 2023 zapojila vybraná vzorka 1089 obyvateľov starších ako 18 rokov.