Voči ľuďom bez domova netreba byť podľa polície v zime ľahostajný

Polícia odkazuje, že aj malá pomoc dokáže zachrániť ľudský život. Ľudia by mali byť preto viac všímavejší i k svojmu okoliu, prípadne by nemali váhať pomoc privolať, alebo pomôcť sami.

"Nedokážeme kontrolovať denne všetky miesta v meste a aj dozor cez kamery v mestskom kamerovom systéme je obmedzený. Preto sa spoliehame na obyvateľov," konštatuje vedúci oddelenia komunikácie mestskej polície Peter Borko s tým, že často stačí zavolať na bezplatnú linku 159 a polícia situáciu vyrieši.

V prípade, že človek pôjde okolo sediaceho či ležiaceho človeka bez domova, všímať by si mal najmä to, či je dostatočne teplo oblečený, teda či má chránený krk, ruky a adekvátnu obuv. Netreba sa báť ani opýtať sa ho, či niečo nepotrebuje, podľa polície je to často drobnosť ako prikrývka rukavice alebo šál. Ak má príznaky podchladenia, treba privolať záchrannú zdravotnú službu prostredníctvom linky 155.

Ak sa človek zdôverí, že plánuje mrazivú noc stráviť vonku, alebo pôsobí zoslabnuto, je dobré kontaktovať mestskú políciu. "Vedia prepojiť nielen na záchranné zložky, ale aj vyslať na pomoc najbližšiu hliadku. A zároveň po zhodnotení situácie zabezpečiť odvoz človeka do krízového ubytovania," poznamenal Borko.

Mestskí policajti sa s ľuďmi bez domova stretávajú denne. V uplynulých dňoch napríklad pomáhala hliadka mužovi, ktorý krátko pred polnocou spadol do Štrkoveckého jazera. Z vody sa mu síce podarilo dostať, avšak na brehu stuhol. Policajti ho zabalili do deky a privolali rýchlu zdravotnú pomoc, ktorá ho previezla do nemocnice.

Hliadka bola tiež vyslaná k mužovi, ktorý ležal nehybne pri kostole na Námestí Eugena Suchoňa. Jeho stav si síce ošetrenie zdravotníkmi nevyžiadal, policajti mu poskytli aspoň teplé oblečenie a odporučili mu stráviť noc v priestoroch krízového nocľahu. Pomoc museli poskytnúť napríklad aj podchladenému mužovi, ktorého našli na Poľnohospodárskej ulici.