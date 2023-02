Gröhling tvrdí, že asistenti na školách sú ohrození, Horecký chce získať peniaze

Zákon hovorí o pomoci žiakom len v teórii, ale v praxi na ňu nedáva financie, kritizuje to bývalý minister školstva Branislav Gröhling (SaS). Dočasne poverený minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Ján Horecký tvrdí, že na podporné opatrenia chcú získať financie aj zo štátneho rozpočtu.

"Navrhovali sme povinné financovanie asistentov a školských psychológov. V zákone sme slová 'ministerstvo môže prideliť financie' na asistentov či psychológov zmenili na 'ministerstvo pridelí,'" vysvetlil Gröhling. Ministerstvo školstva by tak bolo povinné prideliť školám asistentov, školských psychológov a odborníkov automaticky.

Súčasné vedenie ministerstva školstva urobilo podľa exministra krok späť. "Táto novela zákona robí míľové kroky dozadu. Na oko hovorí o pomoci deťom, ale v skutočnosti na túto pomoc nebude ministerstvo poskytovať školám žiadne peniaze," poznamenal Gröhling. Návrh zákona podľa jeho slov počíta s tým, že počet asistentov klesne o 1000, čo označil za neprijateľné.

Horecký tvrdí, že školy už teraz pristupujú k deťom podľa ich potrieb, ale robia to spontánne. "Systém podporných opatrení, ktorého katalóg je len súčasťou, vnáša do celého deja a procesu systém. Definuje, aké sú potreby, nadväzuje na päť úrovni podpory zo strany zariadení centier poradenstva a prevencie. Zapadá to do seba ako puzzle s tým, že ten nárok podporného opatrenia musí byť reálny," povedal.

Ako ďalej poznamenal, keď videl prvú verziu, ktorú zdedil po svojom predchodcovi, tak takto nastavený systém predstavoval okolo 400 miliónov eur ročne. Podľa jeho slov 400 miliónov eur ročne znamená, že každý zamestnanec v školstve by mohol mať o 2000 až 3000 eur vyšší plat mesačne. Zároveň sa pýta, či je reálne získať takýto balík financií zo štátneho rozpočtu na každý rok. "Je to úplná ilúzia. Môžem ja taký papier vydať, absolútne mi ho nikto neschváli a nepodpíše," povedal.

Systém podporných opatrení podľa ministra školstva nadväzuje už na to, čo existuje. Horecký chce, aby v tom bol systém, bolo to dobre zadefinované a realizovateľné. Dodal, že na podporné opatrenia chcú získať financie aj zo štátneho rozpočtu. Na asistentov sme našli zdroje z troch rôznych smerov, aby sme mohli rozširovať ich počty, lebo sú potrební.