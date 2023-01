Video: Do domu narazil balvan ako z filmu Indiana Jones

Žena iba o vlások unikla smrti, keď do jej domu narazil obrovský balvan. Bezpečnostná kamera zachytila, ako uvoľnený kus skaly zničil novostavbu v Honolulu na Havaji. Majiteľka domu Caroline Sasaki sa so svojou rodinou nasťahovala do nového príbytku len týždeň pred incidentom.

Video z bezpečnostnej kamery ukazuje, ako balvan iba tesne minul 65-ročnú ženu. Caroline pre KITV 4 povedala: „Nepozerala som to video, ale povedali mi, že keby som urobila ešte jeden krok, pravdepodobne by som tu nebola.“

Obrovský balvan prešiel cez obývačku až do spálne. Hoci balvan poškodil rodinný dom aj auto, nikto sa pri incidente našťastie nezranil. Caroline sa domnieva, že za incidentom sú výkopové práce na neďalekom stavenisku.

Ako uviedla pre KHON 2 na tomto mieste žili už roky. Novostavba stála na pozemku, kde predtým dali zbúrať ich starý dom. Aj keď zažili silný dážď aj hurikán, nikdy im do domu nevrazil balvan. Developer odmieta prevziať zodpovednosť za nehodu a tvrdí, že skala sa uvoľnila z neďalekej hory.