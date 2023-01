Matovič: Kampaň bude zásadná, treba sa vyhnúť populizmu

"Bolo by veľmi dobré, aby sme sa vyhli tomu, že sa začnú prijímať 15., 16., 19. dôchodky, bude si niekto populizmom robiť predvolebnú kampaň, lebo veľmi rýchlo by nám to spočítali ratingové agentúry, všetci by sme na to doplatili miliardami eur na úrokoch," povedal novinárom Matovič.

Matovič verí, že sa budú vedieť dohodnúť s lídrom Sme rodina Borisom Kollárom a šéfkou Za ľudí Veronikou Remišovou na džentlmenskej koaličnej dohode a budú do volieb fungovať tak ako doteraz. Zopakoval, že od septembra 2022 po odchode SaS bol na koaličnej rade pokoj. "Tento dobrý vzťah medzi sebou sa budeme snažiť zachovať," povedal. Predpokladá, že o návrhoch budú so stranou SaS rokovať "ad hoc".

V súvislosti s podanými návrhmi zákonov, ktoré obsahujú sľuby z predvolebnej ankety OĽANO, Matovič povedal, že ide o plnenie programového vyhlásenia vlády, za ktoré hlasovalo vyše 90 poslancov. "Plniť predvolebné sľuby sa patrí," dodal.

Šéf poslaneckého klubu OĽANO Michal Šipoš poznamenal, že počas utorkového hlasovania postupovali podľa dohody bývalých koaličných strán. S návrhom na termín 30. september prišla podľa neho SaS a aj prezidentka Zuzana Čaputová to akceptovala.