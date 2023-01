Čínsky veľvyslanec prišiel osobne za českým prezidentom, aby tlmočil protest Číny

Čínsky veľvyslanec v Česku Feng Piao v utorok požiadal o prijatie na Ministerstve zahraničných vecí ČR. Osobne tlmočil protest Číny za telefonát novozvoleného českého prezidenta Petra Pavla s taiwanskou prezidentkou Cchaj Jing-wen. Český minister zahraničných vecí Jan Lipavský považuje tému za uzavretú. Spravodajkyni TASR to potvrdila hovorkyňa MZV ČR Mariana Wernerová.

"Rokovanie sa uskutočnilo bez emócií, čínsky veľvyslanec zopakoval výhrady voči telefonátu. Českí diplomati potvrdili platnosť našej politiky jednej Číny. Tým túto tému považujeme za uzavretú" tlmočila Lipavského vyjadrenie Wernerová.

Podľa šéfa českej diplomacie išlo o pokojné stretnutie a diplomati riešili aj iné témy, napríklad cestovný ruch. "Čo sa týka revízie vzťahov s Čínou, tá prebieha," dodal Lipavský.

K opakovanej hlasnej kritike Pekingu sa vyjadril aj Pavel. "Rozumiem, že Čína má k môjmu hovoru s Taiwanom výhrady. My sme ale suverénna krajina a robíme to, čo pokladáme za správne," napísal na Twitteri. Česko podľa neho s Taiwanom zdieľa hodnoty, ale aj obchodné vzťahy. "Čo je úplne v súlade so schválenou koncepciou zahraničnej politiky," dodal.

Pavla sa už skôr zastal český premiér Petr Fiala. Vyhlásil, že ČR sa sama rozhoduje, s kým si jej predstavitelia telefonujú a s kým sa budú stretávať.

Peking tvrdí, že Pavel hovorom s prezidentkou Taiwanu nielenže porušil vlastné slová o politike jednej Číny, ale tiež "pošliapal červenú čiaru" Číny.

O možnosť telefonického rozhovoru podľa českých médií požiadala taiwanská prezidentka. Ako uviedol Pavel v pondelok na Twitteri, prezidentku Cchaj uistil, že ČR a Taiwan zdieľajú rovnaké hodnoty, ako sú sloboda, demokracia a ľudské práva, a rád by sa s ňou stretol aj osobne.

Taiwan má od roku 1949 svoju vlastnú nezávislú vládu, Čína ho však naďalej považuje za súčasť svojho územia. Nezávislosť Taiwanu uznáva vo svete iba niekoľko prevažne malých štátov v Karibiku a Oceánii.