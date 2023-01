SaS zablokovala schôdzu NR SR pre Záborskej potratové návrhy zákonov

Dočasne poverený minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) kritizuje postup SaS, ktorá nepodporila program 81. schôdze Národnej rady (NR) SR. Upozornil, že parlament mal prerokovať dôležité dokumenty súvisiace s protivzdušnou obranou SR. Postoj liberálov označil za nezodpovedný, keďže dôležité dokumenty zablokovali pre administratívno-technické dôvody. Šéfka klubu SaS Anna Zemanová vysvetlila, že odmietnutím programu reagovali na postup predsedu NR SR Borisa Kollára (Sme rodina) pri zaradení potratových návrhov zákonov do programu schôdze.

Naď skonštatoval, že v utorok mal predložiť dva dôležité návrhy zákonov. "Aj mandát na to, aby napríklad Taliani mohli prísť so systémom protivzdušnej obrany na Slovensko, čo sme sa zaviazali urobiť do 31. januára," podčiarkol. Dodal, že vzhľadom na obštrukciu bude musieť informovať rezortných kolegov z Talianska a USA o tom, že nevie, kedy sa potrebné dokumenty prijmú. Predpokladá, že sa zvolá ďalšia schôdza, na ktorej sa o tom bude rokovať, no už sa to nestihne v stanovenom termíne.

Hovorí o politikárčení na úkor záujmov vlastnej krajiny. Zdôraznil, že nie je proti tomu, aby poslanci riešili, akým spôsobom šéf parlamentu riadi rokovania a či porušil rokovací poriadok. Dalo sa to však podľa neho urobiť inak, napríklad nesúhlasom s konkrétnym návrhom zákona. "Veď to je nezodpovedné voči tejto krajine," podotkol.

Podľa Zemanovej svojím postojom poslanci SaS ukázali, že nebudú podporovať takéto správanie šéfa parlamentu. "Nedal hlasovať o zaradení bodu poslankyne Záborskej, ktorý nespĺňa šesťmesačnú lehotu. Rokovací poriadok hovorí jednoznačne, že síce to môže navrhnúť, ale bude zaradený až po schválení plénom, to bolo kľúčové," povedala.

Deklarovala, že dohoda o termíne predčasných volieb platí a poslanci SaS budú hlasovať za 30. september. Zemanová verí, že Kollár si uvedomí, že kľúčové pre fungovanie NR SR najbližšie mesiace do volieb je konať v súlade so zákonom.

Program schôdze podporilo len 60 poslancov zo 127 prítomných, proti boli 17 a 48 sa zdržali. Dvaja poslanci nehlasovali. Za hlasovali poslanci OĽANO, Sme rodina i členovia strany Za ľudí.

SaS sa pri hlasovaní zdržala, poslanci okolo Petra Pellegriniho a členovia Smeru-SD sa zdržali alebo boli proti. Program odmietli aj nezaradení poslanci z ĽSNS, mimoparlamentnej Republiky, aj Tomáš Valášek.

Valášek ešte v októbri 2022 stiahol svoj návrh zákona o pomoci tehotným ženám z programu vtedajšej schôdze. Chcel tak v zmysle rokovacieho poriadku na pol roka zamedziť zaradeniu ďalšieho "potratového zákona" na schôdzu. Kollár však do programu schôdze zahrnul takýto návrh z dielne Anny Záborskej (OĽANO). Valášek to v úvode utorkového rokovania namietal a procedurálnym návrhom ho žiadal vyradiť z programu. Na to sa však nenašiel dostatok hlasov. Následne plénum odmietlo celý program schôdze.