Video: Priateľ vždy ochotne zbehne do obchodu po jedlo. Tento trik zaberá na sto percent

Život vo dvojici je oproti samostatnosti výhodný aj v tom, že keď vás prepadne chuť na niečo sladké alebo slané, nemusí byť rad na vás, aby ste to zašli kúpiť do obchodu. Stačí požiadať partnera, ktorý však v horšej nálade nemusí vášmu prianiu vyhovieť.

Našťastie sa ponúka hravý spôsob, ako muža (u žien nie je jeho funkčnosť overená) presvedčiť, že cesta do obchodu sa oplatí, aj keď sa mu nechce. Na TikToku sa oň podelila Jodie Hallová, pričom jej video si od zverejnenia získalo tisícky lajkov.

Trik spočíva v časovaní. Jodie jednoducho zakaždým navrhne partnerovi, že odmeria čas jeho nákupu od odchodu z domácnosti až po opätovný návrat s plnými taškami. Ako vidíte v krátkom videu, za mužom sa „len tak zapráši“.

„Keď nechce ísť do obchodu, ale ty povieš, že ho odstopuješ. Zaberá to zakaždým,“ píše Jodie k videu. Na jeho konci sa priateľ vracia s nákupom v rukách a otázkou, ako dlho mu to trvalo. „Tri a pol minúty,“ odpovedá autorka videa. „Wow, to bolo rýchle,“ pochváli sa muž v závere.