Ceny plynu v Európe rastú, môže za to predpoveď počasia

Cena referenčného európskeho kontraktu na plyn s dodávkou v marci na burze TTF v Amsterdame v utorok do 9.23 h miestneho času vzrástla o 9,1 % na 60,15 eura za megawatthodinu (MWh). Ekvivalentný kontrakt v Spojenom kráľovstve zdražel o 8,7 %.

Pokles teplôt môže zvýšiť spotrebu plynu pri vykurovaní. Spoločnosť Maxar Technologies predpovedá na budúci týždeň chladnejšie podmienky v severnej a strednej Európe, ale teploty sa budú stále pohybovať blízko priemerných úrovní pre dané ročné obdobie.

Prílevy chladného počasia udržujú energetickú krízu v Európe pri živote, aj keď najhoršie obavy sa už zmiernili vďaka pomerne teplej zime a naplneniu zásobníkov na historické maximá.

Za celý január tak ceny plynu smerujú k poklesu, už druhý mesiac po sebe a narastá dôvera, že inflácia v Európe prekonala svoj vrchol. Trh je ale stále citlivý na akékoľvek známky zvýšenia spotreby plynu, ktorú ovplyvňuje najmä počasie.

"Nižší dopyt po plyne s dostatkom zásob až do tohto bodu znížil riziko," povedal Tim Partridge zo spoločnosti Zenergi Group. Ale prílevy chladnejšieho počasia spolu s niektorými výpadkami v dodávkach v súvislosti s údržbou zariadení v Nórsku stále ovplyvňujú krátkodobé ceny, povedal.

Banka ING Groep očakáva, že priemerné ceny plynu sa budú v 1. polroku 2023 pohybovať v rozmedzí od 60 do 65 eur za MWh, pričom v druhom polroku sa zvýšia až na 80 eur. Aj keď to bude nárast oproti súčasným úrovniam, bude to zároveň oveľa nižšia cena ako minulý rok, keď na konci leta a začiatkom jesene dosiahla rekordné maximá.

"Určite to nevyzerá tak hrozne ako pred niekoľkými mesiacmi," uviedla banka v poznámke pre klientov tento týždeň. Existujú však dve kľúčové riziká - úplné zastavenie už aj tak obmedzených tokov plynu cez potrubia z Ruska a nárast dopytu po skvapalnenom zemnom plyne (LNG) v Číne.