Brazília chce sprostredkovať mier na Ukrajine, odmieta dodať muníciu pre Gepardy

Johnson: Ukrajina by mala dostať všetko, čo potrebuje na ukončenie vojny

DNES - 6:09 Zahraničné

Ukrajina by mala "čo najskôr dostať všetko, čo potrebuje na ukončenie vojny" a na to, aby bolo možné odvrátiť katastrofu. Uviedol to bývalý britský premiér Boris Johnson.