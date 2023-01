Johnson: Ukrajina by mala dostať všetko, čo potrebuje na ukončenie vojny

Ruský prezident Vladimir Putin podľa Johnsonových slov Ukrajine tým, že vyhlásil vojenskú ofenzívu, vydláždil cestu k pripojeniu sa k Severoatlantickej aliancii. Ako vysvetlil, na otázku, kedy Ukrajina vstúpi do NATO, by ešte pred vypuknutím vojny odpovedal, že "prinajmenšom za desať rokov".

V súčasnej situácii však zdôraznil, že "by sme mali začať proces prijatia Ukrajiny do NATO". Dodal, že tento proces by sa mal začať "teraz".

Johnson vo svojom článku konštatoval, že sa zvyklo tvrdiť, že Ukrajina nie je dostatočne vojensky kompatibilná s NATO. "Dnes Ukrajinci nasadzujú závratne rozmanitú techniku z krajín NATO, a to s maximálnou zručnosťou a statočnosťou," uviedol. Preto podľa neho neexistuje "absolútne nič", čo by Aliancia mohla naučiť Ukrajincov o bojoch vo vojne. Doplnil, že je toho, naopak, "mnoho, čo môžu oni naučiť nás".

"Putin nezaútočil preto, že Ukrajina sa chystala vstúpiť do NATO," poznamenal Johnson. "Zaútočil na Ukrajinu, pretože bol presvedčený - na základe mnohých dôkazov -, že sme to s ochranou Ukrajiny nemysleli celkom vážne," konštatoval.

Západ totiž podľa neho roky Kyjevu rozprával o politike "otvorených dverí" čo sa týka vstupu do NATO, zatiaľ čo Moskve naznačoval, že Ukrajina sa do Aliancie nikdy nezačlení, pretože mnohé krajiny uplatnia voči tomu svoje veto. "V princípe áno, v praxi nie. To bolo posolstvo," kritizoval Johnson dovtedajší prístup Západu.

"Ak by sme boli bývali dostatočne odvážni a dôslední na to, aby sme priviedli Ukrajinu do NATO - ak by sme mysleli vážne to, čo sme hovorili, potom by bola táto totálna katastrofa odvrátená," napísal.