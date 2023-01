Bolsonaro žiada o šesťmesačné víza, aby mohol zostať v USA

Bolsonaro odcestoval do USA do štátu Florida koncom decembra 2022 – dva dni pred tým, ako sa jeho ľavicový nástupca Luiz Inácio Lula da Silva ujal 1. januára prezidentského úradu. Do USA pricestoval na víza určené pre zahraničných svetových lídrov, ktorí krajinu navštívia. Tie mu však vypršia v utorok, nakoľko tam už nie je na oficiálnej ceste, priblížila firma AG Immigration sídliaca v Kalifornii a známa tým, že sa zaoberá právnou pomocou pre Brazílčanov.

Bolsonaro predtým pre stanicu CNN uviedol, že sa plánoval do Brazílie vrátiť do konca januára a zvažoval i skorší odchod zo zdravotných dôvodov. Pravicového exprezidenta počas jeho pobytu na Floride v januári hospitalizovali v meste Orlando. V posledných rokoch bol viackrát v nemocnici so zablokovanými črevami. Súvisí to so zraneniami, ktoré utrpel, keď ho v roku 2018 počas predvolebnej kampane pobodali.

Dav Bolsonarových priaznivcov, ktorí odmietal uznať jeho porážku v októbrových voľbách, vtrhol 8. januára do prezidentského paláca, budovy Kongresu i na najvyšší súd. Samotný Bolsonaro odmieta akúkoľvek spojitosť s útokom. Nová vláda však nariadila vyšetrovanie Bolsonara a zadržala i jeho vtedajšieho ministra spravodlivosti Andersona Torresa. Ten bol v čase násilností šéfom verejnej bezpečnosti v hlavnom meste Brazília. Obvinený je zo "zanedbania" svojich povinností.