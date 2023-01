Ako bojovať proti zápalu pomocou kávy? Tento trik pri jej príprave viac nevynechávajte!

Nie je žiadne tajomstvo, že zdravá strava je jedným zo základných pilierov zdravého života. Spolu s pohybom, dostatkom spánku a psychohygienou nám zaručuje správny chod organizmu, k čomu však môžu prispieť aj drobné zmeny v našich zaužívaných návykoch.

Ak patríte ku kávičkárom, iste vás poteší, že váš obľúbený nápoj sa môže podieľať na budovaní odolnosti vášho organizmu voči zápalom. Hrdinom tohto príbehu však nie je káva samotná, ale konkrétna zložka, ktorou ju treba ochutiť – mlieko.

Káva vás ochráni pred Alzheimerovou chorobou. Musí však mať takúto chuť

Výskumy dlhodobo poukazujú na blahodarné účinky kofeínového nápoja. Káva napríklad dokáže znižovať riziko demencie, či dokonca podporiť dlhovekosť. Výskum publikovaný v žurnále Journal of Agricultural and Food Chemistry pritom dodáva, že z nej rozhodne netreba vynechávať mlieko.

Vedci argumentujú spojením mliečnych bielkovín a kávových antioxidantov, ktoré podľa nich vytvára silnú kombináciu schopnú bojovať proti zápalu v tele až dvakrát účinnejšie ako káva samotná.

K tvorbe zápalu dochádza pri napadnutí organizmu baktériami, vírusmi a inými cudzími prvkami, na ktoré telo reaguje tvorbou bielych krviniek. Jeho obranyschopnosť dokáže podporiť bohatá zásoba antioxidantov, ktoré nachádzame v káve.

Káva obsahuje množstvo polyfenolov, ktoré znižujú oxidačný stres. Dánskych vedcov však zaujímal jej ďalší skrytý potenciál, a tak zisťovali, ako sa polyfenoly správajú po kontakte s bielkovinami.

Ako znížiť zápalové reakcie v tele? Pomôže táto živina

Dáni rozdelili testované bunky do troch skupín. Tie z prvej skupiny získali rôzne dávky polyfenolov v kombinácii s aminokyselinami, ktoré sú stavebným prvkom bielkovín. Bunky v druhej skupine prišli do kontaktu so samotnými polyfenolmi v rovnakom množstve a bunky z tretej skupiny tvorili kontrolnú vzorku.

Výsledky naznačujú, že príjem polyfenolov spolu s aminokyselinami dvojnásobne posilňuje ich odolnosť voči zápalu.

„Z našich výsledkov vyplýva, že k reakcii medzi polyfenolmi a proteínmi dochádza aj pri niektorých kávových nápojoch s mliekom,“ vysvetľuje autorka štúdie Marianne Nissenová Lundová z Kodanskej univerzity.

„Táto reakcia je dokonca taká rýchla, že sa jej len ťažko dalo vyhnúť pri jedlách, ktoré sme dosiaľ skúmali,“ dodáva Nissenová Lundová s tým, že podobnú charakteristiku teda možno predpokladať aj pri ďalších potravinách s kombinovaným obsahom polyfenolov a bielkovín.

Vedkyňa uvádza ako príklad mäsité jedlo kombinované so zeleninovou prílohou alebo smoothie s mliekom alebo jogurtom. Úlohou ďalšieho výskumu bude zistiť, ako čo najlepšie obohatiť stravu o vhodné množstvo polyfenolov, vďaka čomu by v ľudskej populácii dochádzalo k zmierneniu tvorby zápalov.