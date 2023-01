PS považuje cieľ zníženia emisií v novom klimatickom zákone za nedostatočný

"Cieľ navrhovaný v zákone považujem za nevyužitú príležitosť posunúť Slovensko dopredu v modernizácii, ochrane klímy, ale aj nezávislosti od dovozu energetických surovín," povedal europoslanec a podpredseda PS Martin Hojsík. Skonštatoval, že z európskych prostriedkov má Slovensko k dispozícii miliardy eur na dekarbonizáciu do roku 2030. Má aj možnosť ich zvýšenia využitím mechanizmov REPowerEU. Taktiež má výnosy napríklad z predaja emisií.

Hnutie zároveň víta navrhované sektorové ciele aj možnosť žaloby zo strany verejnosti za ich prípadné neplnenie, rovnako ako sankcie. Nepáči sa mu však plánované zvýšenie emisií v doprave o viac než štvrtinu a za nevyužitú príležitosť považuje výraznejšie znižované emisií z odpadového hospodárstva.

"Napriek predchádzajúcim sľubom a záväzkom ministra ho predložiť ešte v roku 2021 sa tak stalo až teraz, keď vláda stratila dôveru parlamentu, a tak je osud klimazákona viac než neistý," poukázalo Progresívne Slovensko.

Ministerstvo životného prostredia predstavilo v pondelok prvý slovenský klimatický zákon. Návrh počíta napríklad s podaním klimatických žalôb na štát či so vznikom rady pre klímu, ktorá by mala kontrolovať jednotlivé rezorty v plnení klimatických plánov. Cieľom je zníženie emisií skleníkových plynov do roku 2030 najmenej o 55 percent v porovnaní s rokom 1990 a vzťahuje sa na všetky sektory a ministerstvá.