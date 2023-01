Rakúska polícia objavila v opustenej vínnej pivnici rodinu so šiestimi deťmi

Polícia objavila v jednej z nepoužívaných vínnych pivníc v Dolnom Rakúsku rodinu so šiestimi deťmi britskej národnosti, ktorá sa v nej nezákonne ukrývala niekoľko mesiacov. Otec detí je členom extrémistického pravicového hnutia Reichsburger (Ríšski občania) a známy popierač holokaustu. V pondelok to uviedla stanica BBC, informuje TASR.

Úrady zalarmovali susedia, ktorí si všimli, že z pivnice v meste Obritz blízko českých hraníc sa ozývajú detský plač a hlasy. Keďže sa obávali o zdravotný a psychický stav detí, snažili sa dostať dovnútra, no otec rodiny na nich útočil obranným paprikovým sprejom.

Deti vo veku sedem mesiacov až päť rokov boli po zásahu polície spolu s matkou prevezené do nemocnice na kontrolu. Policajný hovorca Stefan Loidl však uviedol, že deti "sú v dobrom stave a neboli zanedbané".

Starostlivosť o maloletých v súčasnosti prebral štát. Otec detí, 54-ročný Rakúšan, ktorý napísal niekoľko kontroverzných kníh o popieraní holokaustu, bol zadržaný, avšak následne ho polícia prepustila na kauciu. Prípad je aktuálne predmetom vyšetrovania.

Polícia tiež vyhlásila, že neexistuje podozrenie, že by deti v pivnici boli sexuálne zneužívané. Na mieste sa však našlo aj niekoľko zbraní vrátane pušky, dvoch lukov a niekoľkých vzduchoviek.

Conspiracist, 54, ‘planned network of underground cellars for each of his Brit kids’ in rural Austria before police raid - https://t.co/MGKCFoGSWO pic.twitter.com/4NZZPwKSVb