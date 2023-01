Mamička nechala šoférovať batoľa, prípadom sa už zaoberá polícia

MAMA NECHALA ŠOFÉROVAŤ BATOĽA: PRÍPAD UŽ RIEŠI POLÍCIA Ani 5 mŕtvych študentov, ani každodenné nehody jednoducho s niekým nikdy nepohnú. Mamička z východného Slovenska nechala šoférovať svoje batoľa. Videom sa pochválila na sociálnej sieti, kde sme si ho všimli. Prípad už rieši Polícia SR - Košický kraj. Riaditeľ odboru dopravnej polície Prezídia Policajného zboru plk. Tomáš Vrábel: Vodička motorového vozidla sa nevenovala plne vedeniu vozidla; vodička vozidla nie je jedna osoba, ktorá ovláda smer a rýchlosť vozidla; dieťa nebolo umiestnené v detskom zadržiavacom zariadení (v autosedačke). Za uvedené porušenia hrozí vodičke uloženie pokuty do 100 € alebo v blokovom konaní do 50 €. Konanie vodičky je flagrantnou ukážkou nezodpovedného správania sa, v dôsledku ktorého môže dôjsť k závažným následkom na živote a zdraví najmä dieťaťa na kolenách vodičky, ktorému pri náraze (pravdepodobne vodička nebola ani pripútaná bezpečnostným pásom) môže spôsobiť nezvratnú ujmu na zdraví na celý jeho život. Apelujeme týmto na všetkých rodičov, ako aj vodičov, aby si uvedomili, ako dokáže aj nízka rýchlosť vozidla vplývať na nepripútaného človeka, v prípade nutnosti prudkého brzdenia alebo iného náhleho zastavenia vozidla a tohto či už prudko natlačiť na volant (kde sa nachádza dieťa) a pri vyšších rýchlostiach až vymrštiť z vozidla a v konečnom dôsledku až usmrtiť a to za cenu popularity na sociálnych sieťach. Vyzývame vodičov vozidiel, aby vedeniu vozidla venovali patričnú pozornosť a zbytočne neriskovali život svoj alebo svojho okolia.