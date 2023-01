Vodiči by si mali dať pozor na poľadovicu na týchto cestách

Vodiči by si mali dať v pondelok ráno pozor na poľadovicu na cestách tretích tried v obvode Lipany, ale aj na zľadovatený sneh do piatich centimetrov na ceste II/578 v úseku Skalka - Kremnica a na cestách tretích tried v obvode Záborské. Informuje o tom Slovenská spáva ciest (SSC) na svojom webe zjazdnost.sk.

Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území SR sú zjazdné, povrch vozoviek je suchý až vlhký.

Cesty prvej, druhej a tretej triedy sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne suchý až vlhký. Na úsekoch ciest vo vyššie položených častiach stredného a východného Slovenska sa na vozovkách miestami nachádza vrstva kašovitého alebo utlačeného snehu do troch centimetrov. Miestami zľadovatený sneh do jedného centimetra sa nachádza na cestách tretej triedy v obvodoch Lučenec, Poltár a Kokava nad Rimavicou.

Horské priechody na území Slovenska sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne suchý až vlhký. Na horských priechodoch Vrchslatina, Chorepa, Štós, Dobšiná, Grajnár, Súľová a Herlianske Sedlo je vrstva utlačeného snehu od jedného do dvoch centimetrov.