Obyvatelia Lichtenštajnska v referende odmietli zákaz kasín

TASR o tom informuje na základe správ portálu denníka Liechtensteiner Volksblatt a agentúry Reuters.

Argumenty za zákaz kasín, ako boli závislosť od hazardných hier a potenciálne poškodenie dobrého mena malého kniežatstva, odmietlo až 73,3 percenta hlasujúcich. Účasť na plebiscite dosiahla 70 percent.

Na území Lichtenštajnska s rozlohou 160 kilometrov štvorcových sa nachádza šesť kasín, za čo si táto krajina vyslúžila medzi hazardnými hráčmi prezývku "Las Vegas v Alpách".

Podpisy potrebné na vypísanie referenda zozbierala záujmová skupina IG Volksmeinung, ktorej cieľom je boj proti "záplave kasín". Jej predstavitelia argumentovali tým, že tento priemysel ohrozuje imidž kniežatstva, na ktorom vláda tvrdo pracovala. Lichtenštajnsko bolo totiž na medzinárodnej čiernej listine daňových rajov, než pred viac ako desiatimi rokmi začalo uvoľňovať zákony o bankovom tajomstve.

Lichtenštajnský parlament už vlani v decembri veľkou väčšinou hlasov odmietol príslušnú zmenu ústavy. Kniežacia rodina, vláda, obe vládnuce strany i podnikateľské združenia odporučili iniciatívu odmietnuť.

Tvrdili, že hazardný priemysel je dôležitým zdrojom príjmov a zákaz kasín je príliš drastickým opatrením na riešenie problému závislosti od hazardných hier. Navyše päť rokov po liberalizácii trhu s kasínami nebolo zaznamenané ani poškodenie dobrého mena krajiny, ani nárast počtu závislých od hazardných hier. Zákazom by sa problém len presunul inam, legálny, ale prísne regulovaný hazard je preto lepšou cestou.

Iniciatívu tak podporila len opozičná strana Freie Liste.

Ak by bola iniciatíva prijatá, prevádzkovatelia kasín by museli svoje podniky do piatich rokov zatvoriť.

Denník Liechtensteiner Volksblatt konštatuje, že so šiestimi kasínami je ponuka v súčasnosti väčšia ako dopyt. Odborníci v tomto odvetví predpokladajú, že minimálne jedno kasíno zanikne v prvej polovici tohto roka. Na vydávanie povolení pre nové kasína platí do roku 2025 moratórium.