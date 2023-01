Bojuje vaše dieťa so separačnou úzkosťou? Takto to odhalíte

Separačná úzkosť sa obvykle neobjavuje z ničoho nič. Spúšťačom môže byť napríklad nová škola či privítanie mladšieho súrodenca. Separačná úzkosť je častá u detí do veku 3 rokov, no s úzkosťou z odlúčenia často bojujú práve staršie, už školopovinné deti.

Separačná úzkostná porucha postihuje až 4 % detí a môže sa rozvinúť do podoby, kedy deťom bráni robiť nielen dôležité školské aktivity, ale aj tie zábavné. Preto je dôležité ju zachytiť čo najskôr. Toto sú podľa psychológov hlavné príznaky, ako môžete separačnú úzkosť u dieťaťa odhaliť.

Výbušnosť alebo návaly hnevu

Maggie Canter, klinická psychologička z Katedry psychiatrie a neurobiológie na University of Alabama v Birminghame, tvrdí, že niektoré deti smútok z odlúčenia prejavujú záchvatmi hnevu. Mnohí rodičia kvôli takýmto výstupom opúšťajú miesta, na ktorých by radi zostali, aby dieťa upokojili. Psychologička však vysvetľuje, že to nie je dobrý spôsob, pretože tým dieťaťu hovoria, že za takýto výstup bude odmenené.

Bojí sa, že sa niečo zlé stane

Dieťa so separačnou úzkosťou sa často obáva toho, že sa stane niečo zlé, kým nie je so svojimi rodičmi či opatrovateľmi. Môže sa báť únosu, zranenia, dopravnej nehody rodičov. Takýto strach je bežný aj u iných detí, no práve tie s úzkosťou to majú v hlave neustále.

Nedokáže samo zaspať

Ak problém so zaspávaním a spaním v miestnosti bez rodičov pretrváva dlhšiu dobu, môže ísť tiež o separačnú úzkosť. Ani v tomto prípade sa netreba podvoliť a nechať dieťa spať s vami v jednej posteli, radí psychologička. Takýmto spôsobom sa strach z odlúčenia len prehlbuje.

Spanie osamote je navyše dôležitá časť vývoja dieťaťa, ktorú sa musí naučiť.

Bolesť brucha alebo hlavy

Duševné problémy, stres či úzkosť sa okamžite prejavujú aj na fyzickom zdraví. Nie je tomu inak ani pri úzkostnej poruche. Tú môžete identifikovať, ak má dieťa pred plánovaným odlúčením od vás často nevysvetliteľnú bolesť brucha, hlavy alebo vracia.

Ak ste spozorovali niektorý z príznakov u svojho dieťaťa, všímajte si, ako veľmi rušivé sú jednotlivé prejavy separačnej úzkosti. Ak výrazne ovplyvňujú každodenné aktivity, zrejme nastal čas vyhľadať pomoc.

Netreba však hneď panikáriť. Deti si počas vývoja prechádzajú rôznymi fázami, vrátane tej, počas ktorej sa nechcú odlúčiť od rodičov. Treba chvíľu počkať a ak sú aj po mesiaci príznaky rovnaké, prípadne sa zhoršili, tak je na mieste navštíviť psychológa.