OĽANO navrhuje odmenu pre oznamovateľov korupcie

Rozšíriť by sa zároveň mohol okruh osôb, ktoré môžu byť nahlasovateľmi korupcie. Išlo by aj o uchádzačov o zamestnanie. Vyplýva to z návrhu novely zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Do Národnej rady (NR) SR ho podali poslanci za OĽANO.

Poslanci chcú upraviť okrem terajšej paušálnej a nenárokovateľnej odmeny oznamovateľa korupcie aj podielovú odmenu, ktorá je nárokovateľná. Išlo by o odmenu vo výške 50 percent zo sumy vymoženej pre štát. Nestačila by podľa nich len uchránená suma pre štát.

Ochranu pred postihom a prenasledovaním za oznámenie korupcie chcú poslanci zvýšiť príspevkom v podobe šesťnásobku priemernej mesačnej mzdy. Zamestnancovi by ju musel ako odstupné zaplatiť zamestnávateľ, ak podá výpoveď z dôvodu, že ho zamestnávateľ preukázateľne viktimizuje.

Oznamovatelia korupcie by mohli byť aj tí, ktorí sa o korupcii dozvedia v rámci svojej činnosti, napríklad pri poskytovaní bezpečnostných a detektívnych služieb. Urobiť by tak mohli aj osoby, ktoré podajú podnet podľa ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov a taký podnet bude postúpený orgánu príslušnému na prijímanie oznámení o korupcii.

Definícia oznamovateľa by sa mohla rozšíriť aj o osobu, ktorá sa o protispoločenskej činnosti dozvie počas trvania pracovnoprávneho vzťahu alebo iného obdobného vzťahu, pričom tento vzťah sa už skončil. Takisto môže ísť o osobu, ktorej pracovnoprávny vzťah alebo iný obdobný vzťah sa dosiaľ nezačal.

Poslanci chcú tiež zaviesť oceňovanie oznamovateľov formou ceny Juraja Langsfelda. Udeľoval by ju predseda vlády SR. Nová legislatíva by v prípade schválenia mohla byť účinná od 1. mája.